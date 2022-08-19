Подозреваемый в шпионаже задержан в Краснодаре

19 августа 2022, 10:04

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Силовики задержали в Краснодаре человека, подозреваемого в передаче сведений Службе безопасности Украины, сообщили в ФСБ.

В Краснодаре задержан предполагаемый агент Службы безопасности Украины, сообщил сотрудник Центра общественных связей ФСБ. "Федеральной службой безопасности в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ", - приводит сегодня его слова ТАСС.

По версии ведомства, по заданию представителей СБУ задержанный за деньги "незаконно получал и передавал за рубеж" сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена", информирует агентство.

Статья 275 УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

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