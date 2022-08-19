Уголовное дело. Фото пресс-службы ФСБ

19 августа 2022, 10:04

Подозреваемый в шпионаже задержан в Краснодаре

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали в Краснодаре человека, подозреваемого в передаче сведений Службе безопасности Украины, сообщили в ФСБ.

В Краснодаре задержан предполагаемый агент Службы безопасности Украины, сообщил сотрудник Центра общественных связей ФСБ. "Федеральной службой безопасности в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ", - приводит сегодня его слова ТАСС.

По версии ведомства, по заданию представителей СБУ задержанный за деньги "незаконно получал и передавал за рубеж" сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена", информирует агентство.

Статья 275 УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Учредитель ростовской компьютерной фирмы арестован по подозрению в госизмене", "Ростовский суд отправил в колонию двух торговцев деталями к зенитным комплексам", "Житель Ростовской области приговорен к 12 годам колонии за шпионаж".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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