24 августа 2022, 18:35

Власти Карабудахкентского района сообщили о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащий Уллубий Сурхаев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Карабудахкентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 199 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что военнослужащий Юнус Рамазанов стал 198-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уллубий Сурхаев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Карабудахкентского  района. Соболезнования семье военнослужащего выразил глава республики, следует из опубликованной в Telegram-канале районной администрации телеграммы от Сергея Меликова. Других подробностей о погибшем в сообщении не указано.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 199 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Уроженец Тацинского района погиб в спецоперации", "Власти Астраханской области сообщили о гибели земляка на Украине", "Сержант из Дагестана погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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