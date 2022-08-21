Администрация Дербентского района сообщила о гибели военного на Украине

21 августа 2022, 15:41

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Военнослужащий Юнус Рамазанов погиб на Украине, сообщила администрация Дербентского района. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине не менее 198 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа администрация Кизилюртовского района сообщила, что 3 августа на Украине погиб контрактник из села Султанянгиюрт Тимур Джанаев. Таким образом, с начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 197 уроженцев Дагестана.

Уроженец села Дюзляр Юнус Рамазанов погиб в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Дербентского района в своем Telegram-канале. "Глава Дербентского района Мавсум Рагимов выразил соболезнования родным Рамазанова… Семье российского военнослужащего будет оказана всесторонняя поддержка", - говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 198 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Согласно данным, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов, к 19 августа на Украине погибли, по меньшей мере, 600 жителей южных регионов России, в том числе 405 уроженцев Северного Кавказа и 195 жителей Южного федерального округа. Больше всего погибших насчитывается среди выходцев из Дагестана.

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