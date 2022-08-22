Бывший вице-мэр Ставрополя обвинен в организации убийства двух человек

22 августа 2022, 20:37

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Бывший заместитель мэра Ставрополя Андрей Уткин, осужденный по делу о мошенничестве, обвинен также в организации убийства двух человек. Дело Уткина будет направлено в Пятигорский городской суд, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября 2019 года Ленинский районный суд Ставрополя признал виновным Андрея Уткина в крупном мошенничестве и приговорил его к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей.

Бывший заместитель мэра Ставрополя Андрей Уткин обвиняется в организации убийства двух человек, "совершенного с особой жестокостью организованной группой по найму", сообщила сегодня на своем сайте региональная прокуратура, утвердившая обвинительное заключение.

По версии следствия, Уткин запланировал убийство двух мужчин в 2004 году, заподозрив их в причастности к покушению на его жизнь в октябре 2004 года. В январе-феврале 2005 года чиновник попросил высокопоставленного силовика доставить его обидчиков на территорию пивоваренного завода в Пятигорске, где их передали убийцам, говорится в сообщении ведомства.

"После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу", – проинформировала прокуратура.

"Кавказский узел" писал также, что 2 августа суд в Ставрополе приговорил бывшего начальника краевого управления по борьбе с организованной преступностью Владимира Мохонченко к восьми с половиной годам строгого режима. В январе-феврале 2005 года чиновник привлек осужденного, на тот момент сотрудника правоохранительных органов, к организации убийства двух мужчин, которые, по мнению заказчика преступления, были причастны к покушению на его жизнь, сообщила прокуратура Ставропольского края. Сотрудник полиции приказал своим подчиненным доставить этих мужчин на территорию пивоваренного завода в Пятигорске, где их уже ждали киллеры. "В 2010-2012 годах члены организованной группы были осуждены за убийство", – говорилось в сообщении ведомства.

В феврале 2012 года прокуратура направила в суд уголовное дело жителей Ставропольского края Владимира Мохонченко и Алексея Шаталова, обвиняемых в причастности к действиям преступной группы, члены которой в 2000-2006 годах совершили серию убийств в Пятигорске. Эту группу возглавлял житель Пятигорска Валерий Попов, в марте 2010 года суд приговорил его к пожизненному сроку. Мохонченко возглавлял отдел по борьбе с коррупцией в органах государственной власти и управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Ставропольского края. По мнению следствия, используя свое служебное положение, он помогал Попову скрывать следы преступлений и препятствовал раскрытию одного из ранее совершенных членами группировки убийства.

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