Андрей Уткин. Фото: "Блокнот Ставрополя" http://www.bloknot-stavropol.ru/news/eks-polpred-gubernatora-stavropolskogo-kraya-andre-1079098

01 ноября 2019, 16:08

Андрей Уткин получил четыре года колонии за мошенничество

Ленинский районный суд Ставрополя признал виновным бывшего полномочного представителя губернатора Ставропольского края Андрея Уткина в крупном мошенничестве и приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", Уткин был задержан 6 декабря 2017 года и помещен под стражу. По версии следствия, он помог устроить дочь местного бизнесмена на бюджетное место одного из вузов. При этом девушка не проходила никаких процедур отбора при поступлении. 30 октября суд продлил срок его пребывания в СИЗО до 5 декабря.

Представитель Ставропольского краевого суда сообщил 9 декабря 2017 года, что бывший полпред подозревается по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Однако позднее на сайте краевого суда была опубликована информация о том, что Уткина заключили под стражу не за превышение должностных полномочий, а за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Суд признал Уткина виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России). "Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей", - сообщается на сайте Ленинского районного суда Ставрополя.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей, сказано в сообщении суда.

Статья о мошенничестве в особо крупном размере предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Примечание:

"Задержан полпред губернатора Ставрополья Сергей Батынюк", "Дело в отношении экс-спикера думы Ставропольского края направлено в суд", "В думе Ставропольского края установилось двоевластие".

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