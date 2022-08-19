Житель Крымского района обвинен в дискредитации армии

19 августа 2022, 00:58

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Дело жителя Крымского района Краснодарского края Алексея Голикова, обвиненного в дискредитации российской армии, поступило в суд.

Протокол в отношении Голикова Алексея Витальевича по статье о дискредитации Вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП России - максимальное наказание для граждан по этой статье - штраф 50 тысяч рублей), поступил в суд, следует из карточки дела на сайте Крымского районного суда Краснодарского края.

О результате рассмотрения дела в суде информации на ведомственном сайте нет. Что конкретно совершил Голиков, не сообщается.

Комментариев Алексея Голикова или его представителей, а также представителей стороны обвинения по делу не поступало.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное ее нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

"Кавказский узел" также писал, что 17 августа поступило в суд дело жителя Краснодара Сергея Мищенко, обвиненного в дискредитации российской армии.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.