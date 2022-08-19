Кодекс административных нарушений. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

19 августа 2022, 00:58

Житель Крымского района обвинен в дискредитации армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело жителя Крымского района Краснодарского края Алексея Голикова, обвиненного в дискредитации российской армии, поступило в суд.

Протокол в отношении Голикова Алексея Витальевича по статье о дискредитации Вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП России - максимальное наказание для граждан по этой статье - штраф 50 тысяч рублей), поступил в суд, следует из карточки дела на сайте Крымского районного суда Краснодарского края.

О результате рассмотрения дела в суде информации на ведомственном сайте нет. Что конкретно совершил Голиков, не сообщается.

Комментариев Алексея Голикова или его представителей, а также представителей стороны обвинения по делу не поступало.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное ее нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

"Кавказский узел" также писал, что 17 августа поступило в суд дело жителя Краснодара Сергея Мищенко, обвиненного в дискредитации российской армии.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". 

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Краснодара обвинен в дискредитации военных", "Житель Краснодара оштрафован за пацифистский пикет", "Два жителя Кубани оштрафованы за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

19 августа 2022, 08:53

  • Правозащитники нашли жилье в Румынии для уроженки Чечни

    Волонтеры помогли найти в Румынии квартиру для уроженки Чечни Амины Герихановой, которая после освобождения из-под стражи будет вынуждена ожидать решения вопроса об экстрадиции в Россию, сообщила правозащитная ассоциация "Вайфонд".

19 августа 2022, 07:53

  • Нападки на туристов подчеркнули нетерпимость жителей Дагестана

    Жители Дагестана, отчитавшие гостей республики за попытку уединиться в горах, проявили избыточное рвение, констатировали член Общественной палаты Шамиль Хадулаев и политолог Альберт Эседов. В поведении туристов не было признаков нарушения закона, указал юрист Али Абакаров.

19 августа 2022, 06:55

19 августа 2022, 05:56

19 августа 2022, 04:56

  • Уроженец Тацинского района погиб в спецоперации

    56-летний Владислав Нутрецов получил смертельное ранение недалеко от Волновахи. Погибший был атаманом хуторского общества Южного и Западного округов Анапы. Он стал 33-м уроженцем Ростовской области, который погиб в спецоперации на Украине. 

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи