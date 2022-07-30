Крымский райсуд Краснодарского края. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=h_YJc5gF9MA

30 июля 2022, 22:25

Два жителя Кубани оштрафованы за дискредитацию армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд назначил Юрию Осокину и Илье Пальчику штрафы в 40 тысяч рублей за пацифистские надписи на касках, которые они сделали в курилке у ТЭС в Крымском районе Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля стало известно, что суд назначил 15 суток административного ареста жителю села Киевского Краснодарского края Юрию Осокину, признав хулиганством надписи с призывами к миру в курилке и знак "пацифик" на его каске. Силовики также составили на Осокина административный протокол по статье дискредитации российских вооруженных сил.

Крымский районный суд в Краснодарском крае оштрафовал на 40 тысяч рублей Юрия Осокина из-за надписи пацифистской надписи в месте для курения рядом с ТЭС "Ударная" . Осокин признал вину и раскаялся, сообщил 29 июля правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как следует из информации на сайте Крымского районного суда, приговор Осокину был вынесен 22 июля. 

В тот же день Крымский районный суд оштрафовал и Илью Пальчика за пацифистские надписи, которые он сделал на территории ТЭС "Ударная". "Находясь в месте для курения рядом со зданием цеха паро-турбиной установки черным маркером умышленно нанес надписи на свою защитную каску", - говорится в постановлении, опубликованном 28 июля на сайте суда. Пальчику назначен штраф в 40 тысяч рублей, он признал вину и выразил раскаяние,  указано в документе.

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* по решению Минюста России организация включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента".

** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Краснодарский активист получил второй протокол о дискредитации армии", "Стоматолог из Краснодара оштрафован по статье о дискредитации армии", "Краснодарец оштрафован за срыв плаката с буквой Z".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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