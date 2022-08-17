Житель Краснодара заподозрен в дискредитации армии

17 августа 2022, 18:54

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Поступили в суд протоколы по статьям о дискредитации российских военных и неподчинении сотруднику полиции в отношении жителя Краснодара Йори Гордана, ранее уже оштрафованного за участие в пацифистской акции.

Административный протокол по статье о дискредитации российских вооруженных сил в отношении Йори Гордана поступило в Первомайский райсуд Краснодара, судебное заседание пока не назначено, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Также на Гордана составлен протокол по делу о неповиновению сотруднику полиции, следует из карточки дела на сайте суда. Дата рассмотрения этого дела также пока неизвестна.

4 марта Гордан был оштрафован по статье о нарушении порядка проведения публичных мероприятий. По версии суда, он "находился в составе группы граждан", которые проводили несанкционированное мероприятие, при этом в руках он держал пацифистский плакат и "не подчинился законным требованиям сотрудников полиции о прекращении противоправных действий", говорится в решении, размещенном на сайте Ленинского районного суда.

Гордан в суде вину не признал, пояснил, что в митинге не участвовал, стоял один с плакатом. Суд назначил ему штраф 10 тысяч рублей, следует из решения суда от 4 марта.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное ее нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

"Кавказский узел" также писал, что председатель Лазаревского первичного отделения партии "Яблоко", детский тренер Даниил Хёгман оштрафован на 30 тысяч рублей за пацифистское изображение в соцсети, которое он разместил до начала военной операции на Украине.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.