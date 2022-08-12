Военный из Ставрополья погиб на Украине

12 августа 2022, 14:24

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Уроженец хутора Восточный Советского городского округа Ставропольского края, сержант Евгений Менжулов погиб на Украине, сообщил глава округа Сергей Воронков. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 52 уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа глава Предгорного округа сообщил, что на Украине погибли Александр Кубраков, Николай Райдар и Демьян Шевцов. Таким образом, власти Ставрополья официально подтвердили гибель на Украине как минимум 51 уроженца Ставрополья.

Погибшему на Украине сержанту Евгению Менжулову было 25 лет, у него осталась жена и двое детей, сообщил сегодня глава Советского городского округа Ставропольского края Сергей Воронков в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и заверил, что семье погибшего "будет оказана всесторонняя поддержка"

Менжулов был командиром отделения военной части 33742, расположенной в городе Кореновске Краснодарского края, он будет представлен к государственной награде, написал Воронков.

Напомним, 26 июля на Украине погиб уроженец села Горькая Балка Советского горокруга, пулеметчик Александр Артемьев. Рядовому Артемьеву, служившему в войсковой части в Карачаево-Черкесии, было 22 года. Артемьев награжден орденом Мужества посмертно, сообщил глава округа.

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