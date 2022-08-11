11 августа 2022, 13:39

Администрация Предгорного округа сообщила о гибели трех земляков на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Александр Кубраков, Николай Райдар и Демьян Шевцов погибли на Украине, сообщил глава Предгорного округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 51 уроженца Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что старший лейтенант Эльчин Нагиев стал 48-м уроженцем Ставрополья,  гибель которого на Украине подтвердили власти.

В ходе спецоперации на Украине погибли четыре уроженца Предгорного округа Ставрополья, к 1 сентября на школах, где они учились, появятся мемориальные доски, сообщил глава округа Николай Бондаренко. На мемориальных досках будут расположены имена Георгия Романова и Николая Райдара из станицы Ессентукской, Александра Кубракова из станицы Бекешевской и Демьяна Шевцова из поселка Пятигорский, следует из информации в Telegram-канале Предгорного округа от 9 августа. Другая информация  о погибших, в том числе возраст, род войск, воинское звание в сообщении не указана.

Ранее Николай Бондаренко в своем Instagram*-аккаунте сообщал о гибели Георгия Романова, об остальных погибших официально не сообщалось.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 51 уроженца Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших при военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Администрация Моздокского района сообщила о гибели военного на Украине", "Пять жителей Кабардино-Балкарии погибли на Украине", "Власти Магарамкентского района сообщили о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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