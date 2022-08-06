Эльчин Нагиев. Скриншот из сообщения https://t.me/vX3VTrgu6vxlZWVi/2571

06 августа 2022, 20:50

Уроженец Ставропольского края погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший лейтенант Эльчин Нагиев погиб на Украине, сообщил глава Новоалександровского городского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 48 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что три десантника из Грачевского округа Ставрополья погибли на Украине. После сообщения об их гибели число погибших на Украине уроженцев Ставрополья, о которых проинформировали власти, достигло 47.

Уроженец хутора Красночервонный, старший лейтенант Эльчин Нагиев погиб на Украине. После окончания школы Нагиев поступил  в военный вуз, сообщил глава Новоалександровского городского округа Сергей Сагалаев. 

С начала военной операции на Украине погибли девять уроженцев округа, говорится в сообщении в Telegram-канале Сагалаева от 5 августа. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 48 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших при военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Летчик из Ардонского района погиб на Украине", "Власти подтвердили гибель на Украине двоих волгоградцев", "Глава Ингушетии сообщил о гибели трех росгвардейцев на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

06 августа 2022, 21:50

  • Предложение о введении виз для россиян в Грузии стало следствием политики Кремля

    С февраля по июнь в Грузию въехали 218 тысяч россиян. За ними необходимо установить контроль, так как их присутствие несет риски для Грузии из-за политики Кремля, считают аналитики и оппозиционные политики. Переехавшие в Грузию граждане России не осознают, что они приехали в другую страну, по-прежнему считая ее частью СССР, указали жители Тбилиси.

06 августа 2022, 20:09

  • 2 Вакансии контрактников для жителей юга России появились в сети

    Вакансии Росгвардии, пункта отбора на военную службу и других работодателей опубликованы на сайтах по поиску работ, кандидатов ищут, в частности, в Ингушетии, Дагестане, Краснодарском и Ставропольском краях. Среди условий для потенциальных соискателей в большинстве случаев называется готовность к командировкам или к участию в специальной военной операции.

06 августа 2022, 19:31

  • Аналитики сочли статус Нагорного Карабаха причиной эскалации конфликта

    Азербайджан боевыми действиями пытается ускорить выполнение трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, чтобы не допустить обсуждения его статуса, считают аналитики Тигран Григорян и Наира Айрумян. Карабахские военные проигрывают тактически военным Азербайджана, отметил армянский офицер в отставке, а российский военный эксперт Александр Перенджиев пояснил, что миротворцы не могут препятствовать Азербайджану, так как действуют в рамках регламента.

06 августа 2022, 18:32

06 августа 2022, 17:33

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи