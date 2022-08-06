Уроженец Ставропольского края погиб на Украине

06 августа 2022, 20:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший лейтенант Эльчин Нагиев погиб на Украине, сообщил глава Новоалександровского городского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 48 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что три десантника из Грачевского округа Ставрополья погибли на Украине. После сообщения об их гибели число погибших на Украине уроженцев Ставрополья, о которых проинформировали власти, достигло 47.

Уроженец хутора Красночервонный, старший лейтенант Эльчин Нагиев погиб на Украине. После окончания школы Нагиев поступил в военный вуз, сообщил глава Новоалександровского городского округа Сергей Сагалаев.

С начала военной операции на Украине погибли девять уроженцев округа, говорится в сообщении в Telegram-канале Сагалаева от 5 августа.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 48 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших при военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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