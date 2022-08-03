Стена памяти по погибшим на Украине. Грачевский муниципальный округ. Скриншот видео https://t.me/agmo026/1308

03 августа 2022, 17:00

Глава Грачевского округа сообщил о гибели трех десантников на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рядовой Дмитрий Ворфоломеев, ефрейтор Владимир Копченко и старший сержант Виталий Москвитин погибли на Украине, сообщил сегодня глава Грачевского муниципального округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 47 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что пулеметчик Александр Артемьев стал 44-м уроженцем Ставрополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Рядовой Дмитрий Ворфоломеев, ефрейтор Владимир Копченко и старший сержант Виталий Москвитин погибли на Украине, они служили в воздушно-десантных войсках, сообщил глава Грачевского муниципального округа Сергей Филичкин. Посмертно они награждены орденами мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале Филичкина от 2 августа. Другие подробности о погибших в сообщении не приведены.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 47 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших при военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Ордена Мужества переданы семьям погибших на Украине военных из Махачкалы", "Глава Ингушетии сообщил о гибели трех росгвардейцев на Украине", "Уроженец Северной Осетии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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