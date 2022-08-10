Власти Володарского района сообщили о гибели контрактника на Украине

10 августа 2022, 13:30

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Контрактник Мирам Даянов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 30 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что ефрейтор Зинур Нугманов из Ахтубинска стал 29-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Мирам Даянов погиб на Украине, его похороны состоялись сегодня, сообщила администрация Володарского района.

Мираму было 24 года. После школы он был призван в армию, по окончании срочной службы заключил контракт. Посмертно Даянов представлен к награде, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 30 уроженцев Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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