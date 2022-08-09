Спецназовец из Краснодарского края погиб на Украине

09 августа 2022, 18:03

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Рядовой Денис Пляка погиб на Украине, сообщил сегодня глава Приморско-Ахтарского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 39 уроженцев Кубани.

"Кавказский узел" писал, что Николай Аристов из Новороссийска стал 38-м уроженцем Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Родным погибшего на Украине Дениса Пляки передали сегодня орден Мужества, сообщил глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

Денис Пляка родился в Приморско-Ахтарске, учился в школе станицы Приазовской, окончил Брюховецкий аграрный техникум, отслужил срочную службу, а с 2021 года продолжил службу по контракту разведчиком группы специального назначения, говорится в сообщении в Telegram-канале Бондаренко.

Денис служил в спецназе в звании рядового, ему был 21 год, проинформировало 14 июня издание 93.ru

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 38 военных из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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