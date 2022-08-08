Николай Аристов. Фото https://bloknot-novorossiysk.ru/news/na-donbasse-pogib-zamestitel-atamana-novorossiysko-1507406?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f

08 августа 2022, 09:42

Военный из Новороссийска погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащий из Новороссийска Николай Аристов погиб в ходе спецоперации на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель как минимум 38  военных из Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Краснодарского края на 27 июля подтвердили гибель как минимум 37 военных из этого региона в ходе спецоперации на Украине.

Уроженец станицы Ханской Майкопского района Республики Адыгея, 46-летний заместитель атамана Новороссийского районного казачьего общества Николай Аристов погиб в ходе спецоперации на Донбассе, сообщила пресс-служба Кубанского казачьего войска.

Аристов проходил службу по контракту в Вооруженных силах России, у него остались  жена и сын, сказано в сообщении, опубликованном на сайте Кубанского казачьего войска.

После службы в армии он закончил дальневосточный юридический институт МВД России, работал в МВД, имеет звание подполковника полиции. В 2002 году принимал участие в контртеррористической операции в Дагестане. После увольнения со службы по выслуге лет Аристов переехал в Новороссийск, где вступил в ряды казачества, в котором принимал активное участие, добавили в пресс-службе.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 38 военных из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти подтвердили гибель на Украине четырех уроженцев Кубани", "Похоронен погибший на Украине волгоградец", "На Украине погиб военврач из Волгограда".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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