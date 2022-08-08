Уголовный кодекс. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

08 августа 2022, 13:08

Чиновник обвинен в халатности при обеспечении жильем детей-сирот в Калмыкии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший начальник отдела правовой и кадровой работы Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии обвинен в том, что наделил детей-сирот непригодным жильем.

По версии следствия, в октябре-декабре 2019 года между министерством и четырьмя жителями Элисты были заключены госконтракты на приобретение в собственность республики квартир для последующего их предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Начальник отдела правовой и кадровой работы Минстроя республики не провел должным образом предварительный осмотр квартир, в итоге детям-сиротам досталось жилье, не соответствующее санитарным и техническим правилам и нормам, в доме, не подключенном к централизованной городской канализации, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Калмыкии.

В результате, как полагают следователи, нерационально были потрачены деньги, выделенные из федерального и республиканского бюджетов на приобретение жилья, а также существенно нарушены права и законные интересы четырех детей-сирот. Расследование дела о халатности (части 1 статьи 293 УК России) в отношении чиновника завершено, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Такое же сообщение было опубликовано сегодня в 12.10 мск на группе Следственного комитета Российской Федерации в соцсети "Вконтакте", насчитывающей 121 013 участников. К 13.00 мск оно набрало 1,4 тысячи просмотров, 22 отметки "нравится" и два комментария. "Главное, чтоб нарушенные законные права детей были восстановлены, и виновника не в "место лишения свободы" на государственное обеспечение поместили, а отправили на работы, где не требуется специальная квалификация", - прокомментировала Анастасия Шугурова. "Выговором отделается? Бывший, это потому что на повышение ушел?" - написал пользователь под ником Снайпер Свд.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Прокуратура признала аварийным дом для детей-сирот в Калмыкии", "Коллеги вступились за обвиняемого в хищении бюджетных средств застройщика в Калмыкии", "Следком начал проверку информации о нарушении прав детей в элистинском интернате".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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