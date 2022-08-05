Жители Кабардино-Балкарии отчаялись добиться решения проблем с водой

05 августа 2022, 23:56

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В Чегеме, Баксане, селах Нартан и Аргудан постоянные перебои с водой, а коммунальные квитанции приходят без перерасчета, пожаловались пользователи соцсети из Кабардино-Балкарии. Регулярные жалобы властям не принесли результатов, посетовали они.

Как писал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. В июле 2021 года жители Нальчика и Баксана, а также сел в шести районах Кабардино-Балкарии, в том числе села Куба Баксанского района, пожаловались, что перебои с водоснабжением носят системный характер. Проблема с подачей воды в Нартане осталась нерешенной вопреки обещаниям властей, отметили пользователи Instagram* 11 июля. Перебои с водоснабжением наблюдаются и в других селах Кабардино-Балкарии, указали пользователи соцсети, призвав чиновников решить проблему. Летом вода поступает не всем жителям села Куба в Кабардино-Балкарии из-за полива огородов, предположили сельские власти.

Жалобы жителей Чегема на отсутствие воды были опубликованы 4 августа в посте в сообществе goloskbr в Instagram*, насчитывающем 153 тысячи подписчиков.

"В Чегеме люди который день без воды. Старики, кому некому привезти воду, вынуждены в день по несколько вёдер поднимать на 4-5 этажи", - говорится в сообщении пользователя. "Уже месяц собираем в Чегеме воду по каплям. Еле-еле идет вода. Про горячую воду и вовсе забыли", - написал другой пользователь. Жалобы также опубликованы от жителей сел Аргудан, Нартан и города Баксан.

По состоянию на 23.40 мск сегодня под постом пользователи оставили 72 комментария и 165 отметок "Нравится". Пользователи подтвердили проблемы с водой в этих населенных пунктах и пожаловались, что власти не реагируют на их обращения.

"Уже неделю нет воды в Нартане, и не достучишься до администрации", - написал ___m__b__g___.

"На жалобы не реагируют, помогите", - прокомментировала zaika_26071994, не указав, в какие ведомства были направлены жалобы.

"Сколько ни жаловалась, никаких изменений нет, обращаемся (к властям) почти каждый день. Маленькой струёй еле-еле вода идёт, не искупаться не помыть посуду", - написала _sunshine_1708_.

Пользователь tati_vashkevich заметил, что "вся система водоснабжения ещё со времён СССР, все давно ветхое и изношенное". Он возмутился, что при перебоях с водой с жителей коммунальные платежи требуют в полном объеме. "Нам в Майском в частном секторе вдвое подняли оплату за воду -типа поливальный сезон", - пожаловался пользователь.

"Пишут, что выделено столько-то денег (немалых) на водоснабжение, но куда эти деньги идут", - заметила kodzokova189.

Кабардино-Балкария дополнительно получит более 600 млн рублей на строительство Баксанского группового водопровода, сообщило 7 июля со ссылкой в пресс-службу главы и правительства республики ТАСС. Ранее региону была одобрена заявка на бюджетную поддержку данного проекта в размере 2,1 млрд рублей на 2022-2023 годы, отмечается в сообщении. Строительство водопровода протяженностью 79 км позволит обеспечить качественным водоснабжением жителей городского округа Баксан, селений Заюково, Атажукино, Исламей, Баксаненок и Псычох Баксанского района, сообщили власти.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.