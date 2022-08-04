Два жителя Ставрополья осуждены по делу о нападении на Дагестан

04 августа 2022, 17:05

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Суд в Ростове-на-Дону признал двух жителей Ставропольского края виновными в посягательстве на жизнь военнослужащих при нападении группировки Басаева и на Дагестан. Суртланбек Аджиньязов приговорен к 14 годам и шести месяцам лишения свободы, Русланбек Арсланов - к 13 годам, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня 2020 года два жителя Нефтекумского района Ставропольского края Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов были задержаны по делу о нападении на Дагестан в 1999 году в составе банд Басаева и Хаттаба. 3 февраля их дела были переданы в суд. Первое заседание по делу уроженцев Ставрополья Суртланбека Аджиньязова и Русланбека Арсланова, обвиняемых по делу о нападении на Дагестан в 1999 году в составе банд Басаева и Хаттаба, прошло в Южном окружном военном суде 12 апреля 2021 года.

По версии следствия, Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов добровольно вступили в вооруженную группу, организованную жителем села Каясула Нефтекумского района Кельдимуратовым по прозвищу "Муслим" в учебном центре "Исламский институт "Кавказ". Лагерь боевиков группировки, которая носила название "Ногайский джамаат", находился возле села Сержень-Юрт Шалинского района Чечни. В него входили 25 человек из Дагестана, Карачаево-Черкесии и Ставрополья. Аджиньязов и Арсланов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 (посягательство на жизнь военнослужащих), частью 2 статьи 209 (бандитизм) и статьей 279 УК РФ (вооруженный мятеж).

Жители Ставропольского края Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов признаны виновными в посягательстве на жизнь российских военнослужащих, сообщил сегодня Южный окружной военный суд.

Следствием и судом установлено, что в августе 1999 года Аджиньязов и Арсланов приняли участие в нападении на Ботлихский район Дагестана и произвели неоднократные выстрелы из автоматов в военнослужащих, говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы суда Суд приговорил Арджиньязова к 14,5 года лишения свободы, а Русланбека Арсланова - к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении Арджиньязова и Арсланова поступило в суд 12 февраля 2021 года, состоялись 34 судебных заседания, приговор был оглашен сегодня, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда.

В карточке дела указано, что обвинения подсудимым были предъявлены по статьям о посягательстве на жизнь военнослужащих, бандитизме и вооруженном мятеже. Пресс-служба суда в своем сообщении отметила, что приговор Арджиньязову и Арсланову вынесен по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь военнослужащих. Статья 317 Уголовного кодекса России (посягательство на жизнь военнослужащих) предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы или смертной казни.

Массовое проникновение чеченских боевиков в Дагестан началось 7 августа 1999 года. В этот день на территорию республики вошло более тысячи вооруженных боевиков из Чечни. Сразу были захвачены села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района, а в течение нескольких следующих дней - другие населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан".

Житель Ставрополья по прозвищу Муслим, с которым следствие связывает Аджиньязова и Арсланова, известен как глава так называемого "ногайского батальона". Такие уголовные дела зачастую оказываются сфабрикованными, указала ранее корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Нарине Айрапетян, которая занимается делами о незаконных вооруженных формированиях. "По всем выходцам из Ставрополья фабула везде одинаковая", - сказала она.

Информация о вооруженных инцидентах, взрывах и терактах, произошедших в Дагестане с 1996 года по настоящее время, собрана в опубликованной на "Кавказском узле" "Хронике террора".

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