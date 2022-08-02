Специалисты потребовали переселить жителей аджарского села из оползневой зоны

02 августа 2022, 07:46

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В аджарском селе Цаблана бессмысленно проводить противооползневые мероприятия, так как сформируются новые оползни, а жителей необходимо переселить, отметили специалисты Нацбюро судебной экспертизы Грузии. Сельчане пожаловалась на равнодушие властей к этой проблеме, а чиновники отчитались, что подали заявку на участие в программе по переселению из оползневых зон.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 мая жители высокогорного села Цаблана в Аджарии пожаловались на усиление оползневых процессов в местности, где они проживают. При этом, по их словам, чиновники не спешат переселять людей в безопасное жилье. Власти тогда сослались на волокиту с проведением экспертизы национальным бюро судебной экспертизы. В октябре 2021 года специалисты сделали заключение, что в селе проживать небезопасно, но местные власти не предпринимают усилий для расселения сельчан, заявили жители Цабланы 16 июля.

Село Цаблана расположено в высокогорном муниципалитете Хуло Аджарии. Население села – более 600 человек. Оно расположено в долине реки Схалта, пишет 19 апреля 2017 года издание "Батумелеби".

Согласно новому заключению специалистов Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, в селе Цаблана, место, на котором планировалось построить школу, подвержено оползням. Новую школу в этом месте построить нельзя, к тому же район вокруг школы, где проживают жители, также опасен для проживания.

"Окрестности жилых домов и общеобразовательной школы в Цаблане находятся в зоне повышенного риска развития геодинамических процессов. Жителей следует переселить", – привела 1 августа на своем сайте цитату из заключения нацбюро газета "Батумелеби".

В селе есть несколько домов, хозяевами которых являются Роланд Шаинидзе, Беглар Шаинидзе, Зебур Шаинидзе, Роман Шаинидзе, Нодар Давитадзе, Надя Шаинидзе, Рамин Шаинидзе. Эти жилые дома находятся в зоне угрозы схода оползня. Проведение противооползневых мероприятий в селе Цаблана не будет эффективным, так как в перспективе могут вновь сформироваться и развиться оползневые процессы, в связи с чем нецелесообразно использовать обследуемый участок и прилегающую территорию под жилые нужды, отметили специалисты нацбюро.

Тем временем, по данным издания, семьи до сих пор живут в Цаблане, в районе, который, как говорится в отчете, находится под угрозой схода оползня. Всего в селе проживают 120 семей, 100 из них являются постоянными жителями.

Семья Беглара Шаинидзе одна из тех семей, которые проживают в зоне угрозы схода оползней. Минувшей зимой она была переселена во временное жилье. Сельчанин рассказал, уже несколько месяцев назад они вернулись в свой дом. "Оставаться здесь опасно даже на одну зиму. В районе нет пустых домов. Все разъехались по домам, пахали и сеяли, работают, продолжают в них жить, несмотря на угроза схода оползня. Куда нам деваться?" – поделился сельчанин.

Другая жительница села, Нино Начаидзе, пояснила, что в квартирах, которые выделили власти, проживать невозможно, так как их площади не хватает. "Мы несколько раз обращались в мэрию. Они ответили, что у вас есть жилое помещение, и вы можете жить в нем. Но как жить моей семье из восьми человек в квартире площадью 60 квадратных метров?" – возмущается Начаидзе.

В местной администрации заявили, что работают над тем, чтобы подобрать для жителей села, проживающих в оползневой зоне, новое жилье. "Жители [Цабланы] обращались с просьбой выделить им временное жилье. Они внесены в списки на его получение. Список будет в ближайшее время направлен в вышестоящую инстанцию. Семьи, которые соответствуют критериям, будут включены в программу по переселению из оползневых зон", – сказал руководитель социальной службы Хулойского муниципалитета Джамбулат Меладзе, слова которого привело 1 августа на своем сайте Infoimereti.ge.

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