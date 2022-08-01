Участник нападения на силовиков в Чечне получил пожизненный срок

01 августа 2022, 20:32

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Один из участников нападения на автоколонну пермского ОМОНа в Веденском районе Чечни приговорен к пожизненному сроку, сообщила Генпрокуратура России.

Как писал "Кавказский узел", 29 июня Следком передал в суд дела против уроженцев Ставропольского края и Чечни Максима Понарьина и Рашида Атуова. По версии следствия, оба в 2000 году принимали участие в составе группировки Басаева и Хаттаба в нападении на силовиков в Веденском районе. Обоим обвиняемым вменялась статья 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих).

29 марта 2000 года Атуов и Понарьин в составе группировки под руководством Басаева и Хаттаба, численность которой составляла не менее 100 человек, около села Джани-Ведено Веденского района Чечни в ходе мятежа совершили вооружённое нападение на сотрудников сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендантской роты комендатуры Веденского района, говорилось в сообщении Следкома 29 июня.

Веденский районный суд приговорил к пожизненному сроку участника нападения на сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры Веденского района, проводивших спецоперацию в Чечне, сообщила сегодня пресс-служба управления Генпрокуратуры по СКФО и ЮФО на сайте ведомства. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

В результате нападения были убиты 26 сотрудников милиции и шесть военнослужащих, захвачены в плен и впоследствии убиты девять милиционеров и один военнослужащий, сказано в сообщении Генпрокуратуры. "Ранее судами Северо-Кавказского федерального округа за совершение указанного преступления к длительным срокам лишения свободы осуждены еще пять участников преступного сообщества, в которое входил осужденный", - указала прокуратура.

На сайте Веденского районного суда сообщается, что сегодня оглашен приговор Максиму Понарьину, в отношении которого дело по статье 317 УК поступило в суд 4 июля.

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