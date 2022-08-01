Участники акции протеста пригрозили местью за массовое убийство в армянском селе

01 августа 2022, 15:43

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Судебный процесс по делу об убийстве четырех человек в селе Шамирам длится больше четырех лет, заявили на акции протеста родственники убитых, призвав власти Армении вмешаться и ускорить судебное разбирательство. Если виновный не будет осужден, не исключена кровная месть, предупредили они.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2018 года Следственный комитет Армении сообщил, что расследование дела о массовом расстреле в селе Шамирам завершено, и обвинительное заключение передано надзорному прокурору. Тельману Калашяну, обвиненному в убийстве четырех человек, также предъявлено обвинение в ростовщичестве и даче ложных показаний, а его дядя Кярам Калашян обвинен в сокрытии преступления, пояснили в ведомстве.

1 августа 2017 года в селе Шамирам Арагацотнской области были расстреляны участники траурной церемонии. Три человека были убиты на месте, еще пятеро получили ранения, позднее один из раненых умер в больнице. По версии следствия, Тельман Калашян в 2013 году одолжил пятерым предпринимателям - братьям Худоян - 75 тысяч долларов. В течение двух лет они вернули 45 тысяч долларов, но потом разорились и погасить долг не смогли. Узнав, что родственники и друзья братьев Худоян находятся на похоронах в селе Шамирам, Калашян приехал в зал траурных церемоний и открыл там стрельбу, считают следователи.

Сегодня родственники убитых в езидском селе Шамирам провели акцию протеста, приуроченную к дню поминовения усопших, который в езидских традициях отмечается 1 августа, передал корреспондент «Кавказского узла», посмотревший трансляцию с места акции на YouTube-канале News.am.

Пострадавший Файзер Озмалян рассказал, что получил сквозное ранение легкого. "Были убиты мой родной дядя 82 лет, двое моих двоюродных братьев с материнской и отцовской стороны, а также односельчанин. Все они сидели в разных местах, что говорит о его (нападавшего) готовности убить любого. Никто из нас не был в курсе денежного спора с одним из наших дальних родственников", - заявил он.

С момента убийства прошло пять лет, но дело до сих пор слушается в суде, отметил он. "Мы требуем правосудия, чтобы избежать кровной мести. Люди уже теряют терпение. Мы не хотим вендетты, но если правосудие не свершится, мы своими силами решим этот вопрос", - сказал участник акции.

У армянского народа нет традиции кровной мести, однако это явление время от времени возникает, сказал ранее "Кавказскому узлу" глава Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян. Причина кровной мести кроется в недостатках правоохранительной системы, пояснил правозащитник.

Сын погибшего Зорика Озмаляна Юсуп Озмалян также упрекнул суд в затягивании процесса. "Мы не желаем кровной мести, мы хотим правосудия в рамках закона", - сказал он.

Родственники убитых "писали и президенту, и генпрокурору", заявил другой участник акции протеста. "Но ответа так и не получили. Если власти не решат проблему, ее мы решим самостоятельно", - сказал он, подчеркнув, что близкие убитых "умеют обращаться с оружием".

Судебная система бездействует, заявил на акции духовный предводитель езидской общины Бро Хасанян. "Затягивает с оценкой преступления... Непонятна позиция властей в связи с массовым убийством невинных людей… Дети погибших выросли, им уже по 17-18 лет. Я как шейх общины попросил, чтобы удержали молодежь от вендетты. Мы хотим правосудия. Ждем, чтобы этот вопрос взял под свой контроль премьер-министр [Никол Пашинян] и ответил на наши требования", - сказал Хасанян.

Защита Тельмана Калашяна затягивает процесс, предположил правопреемник потерпевших Бабкен Мартоян. "В феврале 2018 года дело передали в суд. Дело слушается в суде первой инстанции Аштарака, но уже 4,5 года затягивается или из-за отсутствия адвоката защиты, или из-за представления защитой многочисленных необоснованных ходатайств. Этап допроса прошел, были допрошены около 30 свидетелей и более 15 потерпевших. Мы сейчас на этапе изучения вещественных доказательств. Но если защита будет искусственно затягивать этот этап, процесс затянется еще на 2-3 года", - сказал он, добавив, что среди потерпевших "есть пожилые люди, которые хотят увидеть правосудие".

Государство несет ответственность за проведение эффективного расследования в случае нарушения права на жизнь, сказала на акции адвокат Лусине Саакян, которая также представляет в суде интересы потерпевшей стороны. "Эффективное разбирательство предусматривает соответствующее наказание. У Евросуда [по правам человека] есть многочисленные прецеденты, в которых, в частности, отмечено, что если лицо не получает соответствующее наказание, это рассматривается нарушением права на жизнь", - заявила адвокат.

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