Правозащитники сочли перестрелку в Гаваре свидетельством коллапса правовой системы

30 апреля 2020, 04:37

Инцидент в Гаваре выявил проблемы системы правосудия в Армении, люди, разочаровавшись в работе правохранителей, вынуждены самостоятельно добиваться справедливости, считают правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля следком Армении сообщил о пятнадцати задержанных по делу о перестрелке и нападении на медцентр в Гаваре. Следователи рассказали, что родственники участников конфликта ворвались в клинику для сведения счетов. В нападении на медцентр участвовали несколько сот человек, сообщил врач Гаварского медцентра.

Инцидент произошел 28 апреля возле университета Гавара. По предварительной версии следователей, в ссорк двух несовершеннолетних парней вмешался следователь военной полиции, после чего произошла перестрелка, в которой погибли два человека. Двое раненых на месте инцидента были госпитализированы в Ереване, а двое из числа нападавших - в Гаваре. Минобороны отрицает участие в инцидентах военнослужащих или сотрудников военной полиции.

Случаи кровной мести и самосуда в Армении были, однако об этом предпочитают не говорить, сказала корреспонденту «Кавказского узла» глава Хельсинкской ассамблеи страны Нина Карапетянц.

«Может, масштаб был другой, однако случаи самосуда были. Разборка же в Гаваре уходит корнями в прошлое... Гавар и Норатус (село в Гехаркуникской области Армении, - прим. "Кавказского узла") воюют», - рассказала правозащитница.

Проявления личной мести и самосуд являются свидетельством проблемы в правоохранительной сфере, считает Карапетянц. Кровную месть вершат, разочаровавшись в системе правосудия, указала она.

«Это (кровная месть) не национальная черта. Если правосудие не вершится государством, его вершат люди своими руками, потому что не видят иного пути добиться справедливости. В итоге, кровная месть становится единственным вариантом, что в итоге становится традицией», - отметила Карапетянц.

Для решения этой проблемы необходима реформа не только полиции, но и всей системы правосудия, считает правозащитница. Полиция должна знать ситуацию в своем регионе, понимать, что убийство члена клана приведет к кровной мести, и сделать все, чтобы предотвратить самосуд. Однако полиция предпочитает не вмешиваться. Она считает, что среди силовиков, есть те, кто аффилирован с кланами.

В менталитете армянского народа нет традиции кровной мести, однако это явление время от времени возникает, сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава Хельсинкского комитета Армении правозащитник Аветик Ишханян.

По его словам, одним из проявлений кровной мести стала смерть Левона Гуляна. «Это длительная история кровной мести двух семей, клановая разборка. Было убийство, Гуляна взяли как свидетеля», - сказал он.

Левон Гулян, владелец небольшого ресторана, в 2007 году стал свидетелем перестрелки и был приглашен в управление полиции в качестве свидетеля. По утверждению полицейских, он выпал из окна второго этажа. Родственники Гуляна уверены, что он был избит и выброшен из окна. Было возбуждено дело о доведении до самоубийства, но никто не был привлечен к ответственности. В сентябре 2018 года Европейский суд по правам человека обязал правительство Армении выплатить компенсацию в 52 тысячи евро семье Левона Гуляна.

Причина кровной мести кроется в недостатках правоохранительной системы, сказал правозащитник. Он напомнил о конфликте семьи Будагянов с бывшим губернатором Суриком Хачатряном и указал, что в этом случае к кровной мести привело бездействие силовиков.

2 июня 2013 года у дома на тот момент губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна в перестрелке был убит бывший кандидат в мэры Гориса Аветик Будагян, а его брат Артак Будагян получил тяжелые ранения. По делу об убийстве были задержаны сын губернатора Тигран Хачатрян, а также телохранитель Зарзанд Никогосян, но в сентябре 2013 года уголовное дело в отношении них было прекращено. Следствие квалифицировало их действия как необходимую самооборону. 9 июля 2013 года Артаку Будагяну было предъявлено обвинение в угрозе убийством Сурику Хачатряну и его родным, в отношении Аветика Будагяна дело было прекращено в связи с его смертью. В апреле 2017 годаапелляционный суд Армении оставил в силе решение об отказе в возобновлении расследования в отношении Хачатряна, но суд согласился возобновить расследование дела в отношении Аветика Будагяна, сообщил адвокат его семьи.

"Кровная месть – проблема не ментальная [...]. Когда правоохранительная система служит только для сохранения власти и не выполняет свою функцию, кровная месть становится выходом из безысходности», - отметил Ишханян.

«Любой, кто видит, что государство не обеспечивает справедливость, начинает сам искать инструменты и вершить правосудие. При инциденте в Гаваре важно установить, что произошло до него», - считает правозащитник.

Около двух месяцев назад конфликт двух подростков завершился поножовщиной. 28 апреля разбираться продолжили взрослые. За одного подростка вступились убитые впоследствии в перестрелке жители села Норатус . За второго подростка заступились двоюродные братья из Гавара, которые впоследствии были госпитализированы, сообщил 29 апреля "Спутник-Армения".

Жители села Норатус рассказали о визите силовиков

В конфликте участвовали почти все селяне, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители села Норатус. Родных вывело из себя сообщение, что предполагаемого убийцу перевозят в иной медцентр, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села.

Другой селянин рассказал, что к нему в дом ночью ворвались несколько десятков силовиков, его выволокли его из дома, невзирая на присутствие беременной жены и пожилой матери. «На улице кто-то сказал: "Это не он, это его брат", после чего меня отпустили. Брата увезли, и до сих пор нет известий о его месте нахождения», - сказал он.

Силовики ворвались в дом еще одного жителя села, заковали его в наручники и уложили на пол. «Отпустили после уточнения паспортных данных», - сказал житель села Норатус, демонстрируя выбитую дверь.

Ситуация в Гаваре спокойная, полиция несет усиленное дежурство на улицах города, чтобы пресечь возможное продолжение конфликта, заявил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник мэрии Гавара.