Прохожие сочли неуместной пацифистскую акцию россиян в Гюмри

31 июля 2022, 18:55

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Более 20 граждан России приняли сегодня участие в пацифистском шествии в Гюмри. Позиция участников акции не нашла поддержки у местных жителей, рассказали организаторы.

Акцию в Гюмри организовали переехавшие в Армению граждане России, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из организаторов шествия Марина Дьячкова. "В пятницу (29 июля) я написала письмо в мэрию Гюмри и сообщила о планах провести акцию. В субботу мне пришел ответ, что так как письмо неофициальное, то они ничем помочь не могут. Сегодня утром я уже позвонила в дежурную часть полиции и им сообщила об акции. Они выразили готовность обеспечить безопасность акции и сопровождали нас все это время", - сказала она.

В акции приняли участие около 20 человек, примерно столько же сотрудников полиции сопровождали их и подсказывали, как пойти по заранее оговоренному маршруту. Участники акции собрались напротив Драматического театра имени Вардана Аджемяна, затем прошли по улицам Саят Нова, Николая Рыжкова, скандируя пацифистские лозунги, передал корреспондент "Кавказского узла".

Некоторых жителей Гюмри возмутило, что пацифистскую акцию сопровождают полицейские. "Разве Путин виноват в происходящем? Что вы их сопровождаете, пусть прекращают этот балаган", - сказала, в частности, жительница Гюмри, обращаясь к полицейским. Подобные обращения к силовикам озвучили и некоторые другие прохожие.

Акцию россиян сопровождал также сотрудник консульства России в Гюмри, который фотографировал и снимал видео происходящего. "Он сам к нам подошел, представился, признался, и начал снимать. Хороший парень. В консульстве все молодцы, что следят за нами и нашей акцией", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов акции Юрий Алексеев.

Акция прошла спокойно и без провокаций, она завершилась на площади Вардананц в центре Гюмри. После кратких выступлений организаторов протест завершился, а его участники отправились в один из районов Гюмри, где экоактивисты устраивают субботники. По словам Марины Дьячковой, проведение двух акций было взаимовыгодным. "Ребята из экодвижения устраивают здесь субботники уже давно, еженедельно. И нам нужна была их поддержка. Как оказалось, наша поддержка им также была кстати. Мы решили объединить свои усилия и помочь друг другу", - сказала она.

Активисты из России неслучайно выбрали Гюмри для проведения акции, пояснил Юрий Алексеев. "Мы знаем, что здесь дислоцирована большая военная база России, и многие здесь являются пророссийскими. Но никаких провокаций не было, все прошло спокойно. Мы выразили все наши мысли, сказали то, что думаем", - отметил он.

По его словам, целью акции было привлечь внимание жителей Гюмри к происходящему на территории Украины и к политике властей России. Его слова подтвердила Марина Дьячкова, которая также считает важным донести до людей мысль о необходимости установления мира.

Участник акции Иван Демитковский, переехавший в Армению из Москвы, считает, что "в Армении исторически есть теплое отношение к России". "Я сейчас этим активно пользуюсь, потому что приехал в Армению, меня здесь любят, мне это очень нравится. Я хочу, чтобы так оставалось всегда", - объяснил он свое участие в пацифистской акции.

По его словам, в Армении многие думают, что "раз акция против Путина, значит, она против России". "Но это не так. Выступать против Путина не означает выступать против России. Меня расстраивает, что армяне думают иначе. Моя задача – помочь им думать иначе, посмотреть на это по-другому", - отметил он.

Если жители Гюмри хотя бы задумаются, а действительно ли стоит любить Путина, уже будет хорошим результатом, согласился другой участник акции Владимир Колодий. "Я переехал в Армению сразу после известных событий, которые полностью нарушили все мои планы. Здесь ты можешь спокойно выйти на акцию протеста, выразить свое мнение, встретить какую-то поддержку. Этого нельзя делать в России... Своей задачей здесь я считал донесение правды до жителей Гюмри, чтобы они задумались, пересмотрели свои взгляды", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Акция по крайней мере привлекла внимание жителей Гюмри, считает переехавший в Ереван из Екатеринбурга Андрей Сарайкин. "Пока мы проходили по улицам и кричали наши лозунги, люди смотрели на нас, обращали внимание на то, что мы говорим. Да, может, большинство жителей Гюмри не согласны с тем, что мы говорим. Но я уверен, что они как минимум вспомнят наши слова, когда пойдут домой и, возможно, начнут иначе смотреть на происходящее", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пророссийские настроения в Армении связаны больше с настроениями против Турции, пояснила политический обозреватель Наира Айрумян. "Складывающаяся вот уже больше столетия парадигма русско-турецкой геополитической кооперации в регионе предполагает простую схему: турки нападают – русские спасают. Такая схема выгодна и русским, и туркам, и, как ни странно, многим армянам. Дело вовсе не в наличии российской базы и трудовых мигрантов, болезненной русофилии или непонимании. Дело в продуманной политике России и Турции, которые держат Армению между молотом и наковальней. Время от времени с этой наковальни летят куски, но армянам это представляется как необходимая жертва во спасение", - сказала она.

Кроме того, российская пропаганда в Армении "работает слаженно", указала Айрумян, добавив при этом, что участники пацифистской акции могут изменить позицию некоторых жителей города. "То, что эти акции не запрещаются, люди свободно выражают свое мнение, уже может возыметь свое действие... Сомневающиеся люди, глядя на участников акций, пусть их и мало, начнут думать, что их сомнения уместны", - сказала политобозреватель.

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