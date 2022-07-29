Евгений Каракашев. Фото: https://avtonom.org/

29 июля 2022, 20:27

Суд в Кабардино-Балкарии прекратил дело Каракашева о дискредитации армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прекращено административное преследование по статье о дискредитации армии крымского активиста Евгения Каракашева, отбывающего наказание в Кабардино-Балкарии по делу о публичных призывах к терроризму. 

Как сообщал "Кавказский узел", активист Евгений Каракашев в апреле 2019 года был приговорен к шести годам заключения по делу о публичных призывах к терроризму. В августе того же года Верховный суд России оставил приговор в силе. В колонию №1 его перевели осенью 2019 года. Каракашев пожаловался на изоляцию и давление в колонии. 8 августа 2020 года президиум Верховного суда отклонил кассационную жалобу на приговор Каракашеву. 13 мая Чегемский районный суд принял решение о переводе Каракашева на тюремный режим по представлению администрации колонии №1. Верховный суд Кабардино-Балкарии вернул на пересмотр решение о переводе из колонии общего режима в тюрьму активиста Евгения Каракашева, осужденного ранее по делу о призывах к терроризму в интернете.

Чегемский районный суд  прекратил дело о дискредитации российской армии  против  Евгения Каракашева, осужденного по делу о призывах к терроризму в интернете. Протокол на Каракашева был составлен  связи с его высказыванием в ходе утренней проверки в  колонии. Суд прекратил дело за истечением срока давности, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Дело в отношении Каракашева поступило в суд 1 апреля, состоялись три судебных заседания, последнее из них - сегодня, следует из информации на сайте Чегемского районного суда.

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Примечание:

"Защита сочла жестоким приговор Руслану Кашешову", "Суд подтвердил отказ в досрочном освобождении Тимура Хамхоева", "Ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев вышел на свободу".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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