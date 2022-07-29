Суд в Кабардино-Балкарии прекратил дело Каракашева о дискредитации армии

29 июля 2022, 20:27

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Прекращено административное преследование по статье о дискредитации армии крымского активиста Евгения Каракашева, отбывающего наказание в Кабардино-Балкарии по делу о публичных призывах к терроризму.

Как сообщал "Кавказский узел", активист Евгений Каракашев в апреле 2019 года был приговорен к шести годам заключения по делу о публичных призывах к терроризму. В августе того же года Верховный суд России оставил приговор в силе. В колонию №1 его перевели осенью 2019 года. Каракашев пожаловался на изоляцию и давление в колонии. 8 августа 2020 года президиум Верховного суда отклонил кассационную жалобу на приговор Каракашеву. 13 мая Чегемский районный суд принял решение о переводе Каракашева на тюремный режим по представлению администрации колонии №1. Верховный суд Кабардино-Балкарии вернул на пересмотр решение о переводе из колонии общего режима в тюрьму активиста Евгения Каракашева, осужденного ранее по делу о призывах к терроризму в интернете.

Чегемский районный суд прекратил дело о дискредитации российской армии против Евгения Каракашева, осужденного по делу о призывах к терроризму в интернете. Протокол на Каракашева был составлен связи с его высказыванием в ходе утренней проверки в колонии. Суд прекратил дело за истечением срока давности, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Дело в отношении Каракашева поступило в суд 1 апреля, состоялись три судебных заседания, последнее из них - сегодня, следует из информации на сайте Чегемского районного суда.

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