29 июля 2022, 14:48

Уроженец Дагестана погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Десантник Арифула Байрамов погиб на Украине, сообщила администрация Ногайского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там по меньшей мере 189 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что 28 июля администрация Табасаранского района сообщила о гибели на Украине трех уроженцев района.

Арифула Байрамов погиб на Украине, его мать  Курасхан Байрамова приняла участие во встрече Сергея Меликова с родными погибших на Украине, сообщила администрация Ногайского района в своем Telegram-канале.

Семья Байрамовых - уроженцы села Уй-Салган, Арифула родился, когда семья жила в Воронежской области. В 2011 году Арифула поступил на срочную службу, а по ее окончании заключил контракт, служил в  гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Арифуле было 28 лет,  он погиб 29 марта, похоронен в родовом селе Уй-Салган Ногайского района Дагестана. У него остались жена и двое сыновей. Посмертно награжден орденом Мужества, сообщила сегодня газета "Голос степи".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 189 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Военнослужащий с Кубани погиб на Украине",  "Глава Ингушетии сообщил о гибели трех росгвардейцев на Украине", "Четыре полицейских из Чечни погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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