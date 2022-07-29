Уроженец Дагестана погиб на Украине

29 июля 2022, 14:48

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Десантник Арифула Байрамов погиб на Украине, сообщила администрация Ногайского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там по меньшей мере 189 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что 28 июля администрация Табасаранского района сообщила о гибели на Украине трех уроженцев района.

Арифула Байрамов погиб на Украине, его мать Курасхан Байрамова приняла участие во встрече Сергея Меликова с родными погибших на Украине, сообщила администрация Ногайского района в своем Telegram-канале.

Семья Байрамовых - уроженцы села Уй-Салган, Арифула родился, когда семья жила в Воронежской области. В 2011 году Арифула поступил на срочную службу, а по ее окончании заключил контракт, служил в гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Арифуле было 28 лет, он погиб 29 марта, похоронен в родовом селе Уй-Салган Ногайского района Дагестана. У него остались жена и двое сыновей. Посмертно награжден орденом Мужества, сообщила сегодня газета "Голос степи".