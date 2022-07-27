Машинисты ереванского метро потребовали повышения зарплат

27 июля 2022, 09:14

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Работа метрополитена в Ереване была приостановлена на несколько часов после того, как машинисты отказались выходить на работу, требуя повышения зарплаты, сообщила администрация метро.

По данным администрации метро Еревана, все станции подземки закрылись сегодня утром после того, как машинисты объявили забастовку.

"Машинисты метрополитена с 06.00 утра [05.00 мск] начали забастовку, требуя повышения зарплаты", – сообщила сегодня в 08.31 мск на своей странице в Facebook* администрация метро Еревана.

Руководство метро начало переговоры с машинистами, чтобы они как можно скорее вернулись к своим обязанностям. В результате работа метро возобновилась спустя несколько часов, добавили в администрации. При этом в сообщении не уточнено, к каким результатам пришли стороны по итогу переговоров.

Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна включает 10 станций общей протяженностью более 12 километров. Парк метрополитена состоит из 45 вагонов, информировало сегодня ИА "АрменПресс".

"Кавказский узел" также писал, что 18 мая силовики задержали свыше десятка участников акции неповиновения, парализовавших работу метро в столице Армении.

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