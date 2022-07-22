Активисты потребовали проверки сведений о массовом подкупе избирателей в Грузии

22 июля 2022, 17:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прокуратуре Грузии следует проверить сведения бывшего замглавы Службы госбезопасности Сосо Гогашвили о том, что силовики призывали избирателей голосовать за правящую партию в обмен на смягчение или отмену наказаний, заявили в НПО "Международная прозрачность – Грузия". Обнародованными данными Гогашвили подтверждаются сведения о фальсификации выборов, указали оппозиционеры.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля бывшему замглавы Службы безопасности Грузии Сосо Гогашвили официально предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия, злоупотреблении полномочиями и нарушении тайны персональных данных. До 25 июля планируется обнародовать материалы бывшего замглавы СГБ, связанные с фальсификацией на выборах 2021 года и находящиеся у надежного человека за границей, а затем периодически будут публиковаться и другие документы, связанные с нарушениями чиновников, рассказал в тот же день адвокат Гогашвили Дмитрий Гонгадзе.

16 июля силовики задержали Сосо Гогашвили, который перед этим заявил, что располагает сведениями о подтасовке результатов голосования на выборах 2021 года. Перед арестом Гогашвили успел передать надежному человеку документы о фальсификации на выборах, они уже за пределами страны, сообщил адвокат Рамаз Чинчаладзе.

Грузинская неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» обратилась в Главную прокуратуру страны с требованием провести расследование в связи с публикацией материалов Сосо Гогашвили о фальсификации на муниципальных выборах в 2021 году, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель этой НПО Георгий Ониани.

По его словам, в представленных документах указаны электронные адреса, на которые были отправлены сотни файлов. Предположительно, эти адреса принадлежат сотрудникам МВД. Письма содержали, в частности, списки избирателей, которым была обещана отмена условного наказания и восстановление водительских прав. Всего в списке около 900 человек.

"Мы не проводили экспертизу этих документов. Проверили в рамках своих возможностей по другим источникам информации, и большая часть фактов совпадает. Большая часть документов действительна", - сказал Ониани корреспонденту «Кавказского узла».

21 июля «Международная прозрачность – Грузия» обнародовала на сайте НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» 53-страничный документ «Государственные ресурсы на службе у правящей партии: апробированные методы в Грузии незаконной мобилизации и подкуп избирателей».

Документ основан на материалах, переданных неправительственной организации представителем Сосо Гогашвили. В частности, обнародованы сведения о том, что избирателям, зависящим от силовиков, в том числе людям, лишенным водительских прав и приговоренным к условному наказанию, было обещано смягчение или отмена наказания в обмен на голосование на выборах за правящую партию "Грузинская мечта". Также документы свидетельствуют о массовом оказании давления в Марнеули (регион Квемо Картли), передал корреспондент "Кавказского узла".

Доклад охватывает период с 2018 по 2021 год, когда в Грузии были проведены выборы президента, депутатов парламента и местных органов власти. Согласно докладу, за поддержку «Грузинской мечты» избирателям обещали отмену условного наказания, досрочное освобождение из колонии, восстановление водительских прав, переквалификацию преступлений на менее тяжкие, улучшение условий отбывания наказания и отсрочку обязательной военной службы. Также утверждается, что в 2020 году правящая партия совместно со СГБ составляла досье на бюджетников и на основании этой информации впоследствии принимались кадровые решения – госслужащего могли повысить или уволить в зависимости от его отношения к «Грузинской мечте», сообщило 21 июля "Новости-Грузия".

Представитель НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии» Георгий Мониава обратил внимание на неоднократные заявления о том, что СГБ занимается сбором и обработкой личных данных избирателей в политических целях во время выборов. "Эти документы с большой долей вероятности подтверждают наши заявления о практике сбора и обработки личной информации государственных служащих и других граждан в своих целях, которую проводит СГБ. Этим должно заинтересоваться следствие", - сказал он 21 июля в эфире телекомпании «Мтавари архи», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Депутат парламента от партии «Единое национальное движение» Леван Бежашвили назвал обнародованные документы «шокирующими». "Отчет, который мы услышали, практически шокирует. Подтвердилось то, что говорили и подтверждали конкретными документами оппозиционные партии на протяжении нескольких лет, от выборов до выборов: выборы сфальсифицированы. В выборах использовали правоохранительные органы", - сказал он в эфире телекомпании.

В свою очередь депутат парламента, лидер «Движения Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил, что документы указывают «на отнятое у населения право выбора».

При этом председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили заявил, что муниципальные выборы 2021 года состоялись и признаны легитимными. "Выборы состоялись, выборы легитимны, оценка этих выборов сделана международными партнерами, и любая спекуляция и апеллирование о незаконности выборов – ложь и абсурд", - сказал он в эфире телеканала.

Напомним, 30 октября 2021 года в 20 городах Грузии прошел второй тур голосования на выборах в органы местного самоуправления. Избирком признал выборы состоявшимися, подсчитав, что "Грузинская мечта" победила в 19 городах, лишь в Цаленджихе победил кандидат от "Единого национального движения". Грузинская оппозиция итоги выборов не признала.

В октябре-ноябре 2020 года в Грузии в два тура прошли парламентские выборы. По данным ЦИК, "Грузинская мечта" набрала 48,22% голосов и получила 90 из 150 мандатов. Представители грузинской оппозиции неоднократно указывали на расхождение информации НПО в итоговых протоколах голосования с данными ЦИК. Активистами были направлены в Центризбирком жалобы, но ни одна из них не была удовлетворена. Дисбаланс в итоговых протоколах вызван тем, что в голосовании принимали участие находящиеся на карантине и самоизоляции из-за коронавируса избиратели, пояснили тогда власти страны.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.