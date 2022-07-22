Уголовное дело. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

22 июля 2022, 02:54

Дошли до суда дела по мошенничеству со средствами маткапитала в Дагестане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Переданы в суд уголовные дела по обвинению сотрудников отделов ЗАГСа, территориальных управлений Пенсионного фонда и местных жительниц. Тринадцать дагестанок обвиняются в изготовлении подложных свидетельств о рождении детей, которые использовались для получения сертификата на материнский капитал в территориальных управлениях Пенсионного фонда республики. 

Как писал "Кавказский узел", две местные жительницы подозреваются в том, что пытались оформить маткапитал на основании подложных документов, еще две - в получении сертификата, сообщило в марте следственное управление Следкома по Дагестану.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следкома России по Дагестану завершено расследование тринадцати уголовных дел в отношении тринадцати жительниц республики, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.2 УК России (мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере, максимальное наказание - лишение свободы на срок до 6 лет) и частью 2 статьи 292 УК России (служебный подлог, максимальное наказание - лишение свободы на срок до четырех лет), сообщило 21 июля следственное управление Следкома по Дагестану на своем сайте.

По версии следствия, с июня 2019 года по март 2021 года обвиняемые, вступив в преступный сговор с сотрудниками записи актов гражданского состояния, территориальных управлений Пенсионного фонда и другими лицами, организовали изготовление подложных свидетельств о рождении детей, которые в последующем представили вместе с копиями паспортов и заявлениями о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в территориальные управления Пенсионного фонда республики.

На основании фиктивных документов они получиали государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал.

На момент публикации комментариев от обвиняемых и их защиты не поступало.

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*  21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Четыре жительницы Дагестана заподозрены в мошенничестве с маткапиталом", "Семь жителей Дагестана арестованы по делу о мошенничестве с маткапиталом", "Житель Махачкалы арестован по делу о мошенничестве с материнским капиталом".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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