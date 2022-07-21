Десять семей вынужденных переселенцев вернулись из Азербайджана в Карабах

21 июля 2022, 17:04

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В новые дома в селе Агалы Зангиланского района сегодня заселились 48 вынужденных переселенцев. Власти в первую очередь выделили жилье тем, кто жил в наиболее тяжелых условиях во временных центрах размещения, пояснили в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Как писал "Кавказский узел", 1357 вынужденных переселенцев из 1457 выразили желание вернуться в село Агалы Зангиланского района, который по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана. На первом этапе планируется переезд 41 семьи, десять семей уже переехали.

В селе Агалы построены одно- и двухэтажные дома коттеджного типа с разным количеством комнат и своими земельными участками, которые Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев передал семьям, покинувшим Агалы в ходе первой карабахской войны. Эти люди проживали в поселке Масазыр в 20 километрах от Баку и в городе Сумгайыт, в поселках, построенных для временного проживания беженцев из Карабаха. В поселке построены школа, медицинский пункт, жителям выделены земельные наделы для сельскохозяйственных работ. Рядом с селом Агалы на средства государства создан агропарк для трудоустройства селян.

Еще 10 семей (48 человек) сегодня переселились в новые дома в селе Агалы Зангиланского района, сообщило сегодня агентство Report.

Ранее переселенцы жили в городке "Зангилан", расположенном в селе Масазыр Апшеронского района. Семьи для переселения отбирались в основном из числа тех, кто жил в наиболее тяжелых условиях во временных поселениях. В числе переселяющихся есть уроженцы сел Агалы-1, Агалы-2 и Агалы-3, сообщило Trend со ссылкой на представителя Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Согласно действующему законодательству, после возвращения бывших вынужденных переселенцев на места постоянного проживания они в течение трех лет могут пользоваться мерами социальной защиты, установленными для них государством. Переселение в село Агалы будет продолжено последовательно - на основании графика сдачи в эксплуатацию новых жилых массивов, указано в сообщении.

Зангиланский район расположен на юго-западе Азербайджана, граничит с Арменией и Ираном. Территория 730 квадратных километров. На 1 января 2009 года жителями района (в изгнании) зарегистрировано 39 тысяч человек. До войны в районе был один город, четыре поселка и 79 сел, - сообщает государственный сайт azerbaijans.com

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские экономисты указали на возможные проблемы при переселении жителей. Мало дать людям жилье, надо обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил Натиг Джафарли. При восстановлении старых сел их нельзя объединять с соседними, считает Губад Ибадоглу. На этих землях хозяевами должны быть переселенцы, а не чиновники, указал Хафиз Бабалы.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Какие территориальные изменения произошли в итоге, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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