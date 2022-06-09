Противники генплана Геленджика обратились к Путину

09 июня 2022, 01:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники митинга в Геленджике отправили резолюцию с требованием отменить новые правила застройки и отправить в отставку губернатора Краснодарского края и других чиновников в администрацию президента России. На митинге резолюцию подписало порядка 300 человек, сбор подписей продолжается.

Как писал "Кавказский узел", власти Геленджика одобрили проведение митинга против нового генерального плана города. При этом они отказались согласовать акцию в центре города и перенесли ее в Гайд-парк, сославшись на то, что в заявленном месте на эту дату запланирована патриотическая акция. Новые генеральные планы, которые принимают власти приморских городов Кубани, нацелены на отъем прибрежных земель и ущемление жилищных прав старожилов в интересах крупного строительного бизнеса, заявили активисты. 5 июня недовольные новым генпланом вышли на митинг с требованием отменить новые правила застройки и отправить в отставку губернатора края Вениамина Кондратьева, мэра курорта Алексея Богодистова, а также его заместителя и главного архитектора.

19 декабря 2021 года геленджичане провели сход, на котором записали видеообращение, адресованное губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Власти не реагируют на замечания горожан к проекту нового генплана, заявили протестующие тогда в обращении. 14 января гордума приняла новый генплан, несмотря на акцию протеста перед зданием администрации Геленджика. По мнению адвоката Альберта Еникеева, новый генплан ограничивает права жителей города на расширение и реконструкцию своих домов.

Организатор митинга Марина Антипина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что 8 июня участники митинга в Геленджике отправили принятую на митинге резолюцию в администрацию президента России. На митинге резолюцию подписало порядка 300 человек, но подписи продолжают собираться, сказала она. "Мы приложили подписи на семи листах", - рассказала активистка.

В резолюции, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что участники митинга требуют соблюдения федеральных законов, внесения в правила землепользования и застройки предложений от жителей Геленджика и решения проблем с земельными участками поселка "Пушкинский дол". Они также потребовали отставки губернатора Вениамина Кондратьева "и подчиненных ему чиновников мэрии Геленджика", - сказано в резолюции.

В марте 2020 года суд признал жительницу Крымска Инну Кущ виновной в мошенничестве при продаже участков дольщикам "Пушкинского дола" и приговорил ее к четырем годам колонии-поселения. По версии следствия, она ввела в заблуждение более 150 человек, желавших приобрести участки под строительство коттеджей в поселке "Пушкинский дол". Ущерб потерпевшим оценивается на сумму свыше 138,5 миллиона рублей. Владельцы коттеджей, в свою очередь, заявили, что приобретение участков было законным, однако после совершения сделок землю поселка вернули в категорию земель лесного фонда, а суды начали принимать решения о сносе домов и изъятии участков.

Акции будут продолжаться, пока чиновники не начнут работать в интересах народа и не будет принят генплан, который устраивает именно жителей Геленджика, сказала корреспонденту "Кавказского узла" Антипина.

"Всё прошло без эксцессов. Были, конечно, со стороны полиции нюансы, но в целом всё прошло хорошо", - прокомментировала она прошедший 5 июня митинг.

"Мы приглашали всех чиновников, причастных к данной ситуации. Но никто из первых лиц не пришел [...] Никто из них (из пришедших на митинг чиновников) не выступил, хотя Марина и предлагала им. Я лично видела заместителя главы Геленджика, она стояла поодаль от митингующих и молча наблюдала за происходящим", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница митинга Анна Бобина.

Почти каждому участнику митинга до его начала полицейский вручили предупреждение, в котором сказано, что в случае нарушения закона к участнику митинга будет применена мера наказания, предусмотренная статьей 20.2 КоАП РФ (о нарушении порядка проведения массового мероприятия), рассказала она. Копия предупреждения имеется в распоряжении "Кавказского узла". "Все мы законопослушные люди, и эти предупреждения выглядели даже как-то унизительно для взрослых людей, добивающихся решения своего вопроса и своих прав законным способом на согласованном самими властями митинге", - возмутилась Бобина.

За нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (часть 1 статьи 20.2 КоАП РФ) для граждан предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Если мероприятие создало помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, то штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а максимальное наказание составит 15 суток ареста. Если будет причинен вред здоровью человека или повреждено имущество, штраф составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а максимальное наказание - 20 суток ареста.

По ее словам, те, кому полиция не вручила эти предупреждения лично в руки, нашли их в своих почтовых ящиках. Бобина считает, что митинг еще больше сплотил людей.

Участница митинга Лариса Еремеева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она и другие жители "Пушкинского дола" получили одни отписки на все свои требования узаконить землю. "Нас просто обманули. Обещали одно, а сделали абсолютно другое, не внеся нас в генплан", - сказала она. Еремеева рассказала, что новый генплан затронул интересы горожан, проживающих много лет на землях, попавших в "новые зоны" и находящихся в собственности или аренде, отметила она.

Еремеева посетовала, что депутаты городской думы проигнорировали мнение жителей города по генплану, не учили его после слушания по принятию правил землепользования и застройки.

Антипина считает, что представители местного самоуправления не защищают интересы горожан. "Вся их деятельность направлена на создание видимости благополучия, [они] фактически спровоцировали ту социальную напряженность, которая вывела нас на улицы", - сказала она.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.