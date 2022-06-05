Участники митинга в Геленджике потребовали отправить в отставку Кондратьева и Богодистова

05 июня 2022, 21:43

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Недовольные новым генпланом Геленджика жители города вышли сегодня на митинг с требованием отменить новые правила застройки и уволить губернатора края Вениамина Кондратьева, мэра курорта Алексея Богодистова, а также его заместителя и главного архитектора.

Как писал "Кавказский узел", власти Геленджика одобрили проведение митинга против нового генерального плана города 5 июня. При этом они отказались согласовать акцию в центре города и перенесли ее в Гайд-парк, сославшись на то, что в заявленном месте на эту дату запланирована патриотическая акция. Новые генеральные планы, которые принимают власти приморских городов Кубани, нацелены на отъем прибрежных земель и ущемление жилищных прав старожилов в интересах крупного строительного бизнеса, считают активисты.

19 декабря 2021 года геленджичане провели сход, на котором записали видеообращение, адресованное губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Власти не реагируют на замечания горожан к проекту нового генплана, заявили протестующие тогда в обращении. 14 января гордума приняла новый генплан, несмотря на акцию протеста перед зданием администрации Геленджика. По мнению адвоката Альберта Еникеева, новый генплан ограничивает права жителей города на расширение и реконструкцию своих домов.

В Геленджике сегодня прошел митинг с требованиями отменить новые правила застройки, а также уволить мэра курорта и губернатора края, сообщили "Юга.ру".

Местные жители, недовольные новым генпланом и имеющимися, по их мнению, земельными махинациями, собрались на пересечении улиц Горная и Пушкина на площади перед Старым кладбищем.

В поданном в мэрию уведомлении среди целей митинга были указаны: информирование граждан об "антинародном", по из мнению, генплане курорта; требование внесения в правила застройки и землепользования (ПЗЗ) предложений от местных жителей; требования решения проблем с земельными участками поселка "Пушкинский дол". Также протестующие выдвигали требования отставки губернатора Вениамина Кондратьева, мэра Геленджика Алексея Богодистова, его заместителя Андрея Грачева и главного архитектора Геленджика Екатерины Семеновой, информировало издание.

О протестном митинге в Геленджике сообщил сегодня и telegram-канал "Хороший Геленджик", опубликовав фото и видео с акции. На них можно увидеть несколько сотен участников акции, в руках у протестующих были плакаты "Губернатора Краснодарского края Кондратьева в отставку", "Геленджик - территория беззакония", "Главного архитектора Геленджика Семенову в отставку" и другие.

На мероприятии было минимум 300 человек, сообщило сегодня со ссылкой на организаторов митинга издание 93.ru.

"Нам отвели очень маленькую площадь, огородили ее. Всех, кто стоял за ограждениями, выгоняли. Люди, которые стояли рядом, к ним подходили полицейские и говорили покинуть площадь. Мы стояли внутри, нас битком было", - заявили одна из организаторов митинга Виктория Дробитько.

Новый генплан "раскрасил" территорию Геленджика в разные цвета, то есть утвердил границы функциональных зон. А сейчас в городе принимают Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), где будет прописано, что разрешено в той или иной зоне, пояснила Виктория Дробитько причины недовольства местных жителей.

Власти примут изменения в ПЗЗ, не учитывая возражения местных жителей, считает Виктория Дробитько. Например, сейчас в ПЗЗ прописано, что в домах центре Геленджика запрещена реконструкция и строительство нового жилья. Женщина опасается, что в случае пожара она не сможет отстроить заново свой дом, а если провалится крыша или треснет стена, ей не разрешат его реконструировать. Изменения ПЗЗ касаются всего города, в том числе и тех людей, у кого жилье осталось в прежней зоне, где не изменили функциональных границ, отметила она.

"Те, которые в "желтой зоне" - это ИЖС. Им тоже ущемляют, урезают права. Простой пример: в федеральном законе прописано, что индивидуальный жилой дом может быть не более 1500 квадратных метров. У нас принимают, что по новым правилам, дом не может быть площадью более 500 квадратных метров. Мы подаем возражения, что это мало <...> Администрация говорит: "Хорошо, мы идем вам на уступки". Угадайте какие? 550 квадратных метров нам разрешают!" – процитировало активистку издание.

Также она сообщила, что на курорте под виноградники вырубают реликтовые леса. Активисты пишут об этом в администрацию, однако там отвечают, что эти участки находятся в частной собственности, поэтому они не могут указать хозяину, что ему делать со своей землей. При этом выступающим против изменения границы функциональных зон жителям города отвечают, что "…интересы общественности должны стоять выше интересов частных лиц. То есть у олигархов право частной собственности неприкосновенно, а когда мой дом отбирают, перекрашивают и запрещают в нем жить, то интересы общественности должны быть выше моих!" - отметила Виктория Дробитько

Митингующие хотели, чтобы на их требования отреагировали сотрудники администрации, но когда одна из организаторов акции, Мария Антипина, позвала чиновников в микрофон, то к людям никто не вышел, информировало издание.

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