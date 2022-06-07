Азербайджанский оппозиционер Алиев объявил голодовку в заключении

07 июня 2022, 20:29

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Осужденный лидер "Партии граждан и развития" Али Алиев объявил голодовку в знак протеста против выдвинутых обвинений. Судебный процесс над Алиевым отложен в связи с назначением лингвистической экспертизы его интервью, в котором частный обвинитель усмотрел оскорбления.

Как писал "Кавказский узел", два пограничника - полковник Эмиль Джафаров и капитан этой же структуры Рамин Адилов – подали в суд жалобу о клевете против председателя оппозиционной "Партии граждан и развития" (ПГР) в Азербайджане Али Алиева. 13 января суд приговорил Алиева по жалобе Джафарова к пяти месяцам лишения свободы. Политики и правозащитники в Азербайджане, а также международные структуры назвали это дело "политическим заказом" и потребовали освободить оппозиционера. 15 апреля суд в Баку приговорил Алиева к пяти месяцам лишения свободы по жалобе Адилова. Защита заявила, что обжалует решение суда. 29 апреля Бакинский апелляционный суд оставил в силе приговор. Бывший функционер правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Рамиз Геюшев подал частный иск к осужденному лидеру "Партии граждан и развития" Али Алиеву, обвинив оппозиционера в оскорблении.

27 мая в Ясамальском районном суде Баку состоялось подготовительное судебное заседание по новой жалобе, поданной Рамизом Геюшевым против Али Алиева. Частный обвинитель считает, что после появления его интимных кадров в Интернете глава ПГР в сентябре 2021 года оскорбил его в видеоинтервью YouTube-каналу Bumerang Media, опубликованном под заголовком: "Рамиз Геюшев, теперь увидел, каким бывает заяц? Фраер". Порнографическое видео с участием Рамиза Геюшева было распространено 8 сентября 2021 года в социальных сетях, в тот же день Геюшев заявил, что подвергся шантажу. В связи со скандальным видео правоохранительные органы задержали учредителя и руководителя сайта Azadinfo.az Махира Алекперова. Ему было предъявлено обвинение по статье 182.1 УК Азербайджана (вымогательство). Впоследствии он был осужден на три с половиной года лишения свободы. В правящей партии осудили поступок Геюшева и исключили его из своих рядов.

В Ясамальском районном суде Баку сегодня продолжился процесс над Али Алиевым по жалобе, поданной против него Геюшевым. Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алиева Джавад Джавадов, в ходе заседания его подзащитный заявил, что объявляет голодовку.

"Али Алиев протестует против выдвинутого уже третьего обвинения. Он считает, что обвинения специально инициируются подряд, чтобы продлевать его тюремное заключение. Али Алиев считает, что за жалобами частных обвинителей кроются цели властей наказать его за критику и изолировать как можно дольше от общества. Однако, по словам Алиева, он не отступит от своей политической деятельности ни перед каким давлением", - рассказал адвокат.

По словам защитника, суд назначил лингвистическую экспертизу интервью Алиева, чтобы установить, имели ли место в его высказываниях оскорбления в адрес частного обвинителя Геюшева.

В 15-минутном интервью YouTube-каналу Bumerang Media в сентябре 2021 года "Рамиз Геюшев, теперь увидел, каким бывает заяц? Фраер" Али Алиев рассказывает, что Геюшев был активным участником кампании, развернутой против него представителями правящей партии. При этом он заявил, что появление скандального видео с Геюшевым стало "божественной карой", поскольку тот сам был дискредитирован. Али Алиев в интервью отмечает "Теперь кто заяц, Рамиз Геюшев?" Он также использовал и другие слова, указанные в частной жалобе.

Адвокат сказал, что в связи с назначением лингвистической экспертизы процесс отложен на неопределенное время. Джавадов считает частную жалобу несостоятельной. "В жалобе не поясняются, конкретно какими выражениями или цитатами Алиев оскорбил Геюшева. В ней только приводятся отдельные слова, выдернутые из контекста", - пояснил адвокат.

Геюшев требует наказать Алиева по статье 148 (оскорбление) УК Азербайджана, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести месяцев.

Глава Группы прав медиа Халид Агалиев также считает необоснованным рассмотрение судом частной жалобы Геюшева.

"Согласно прецедентным решениям ЕСПЧ, диффамационные споры не должны рассматриваться в плоскости уголовного права и тем более по ним против ответчиков недопустимы меры наказания в виде лишения свободы. Такие разбирательства должны проводиться в рамках гражданского законодательства и наказание за это может выноситься в виде штрафа или в другой форме, не связанной с лишением свободы. В отношении Али Алиева это уже дважды было нарушено и теперь ему грозит третий срок", - заявил Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Частный обвинитель Рамиз Геюшев оказался не доступным для комментариев.

В Ясамальском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о разбирательстве по этому делу, однако воздержались от комментариев.

Напомним, "Партия граждан и развития" была учреждена 28 мая 2006 года частью членов "Партии национальной независимости Азербайджана", покинувших ее в результате раскола, произошедшего после парламентских выборов 2005 года. С тех пор ПГР возглавляет Али Алиев. Он является кандидатом биологических наук, преподавателем Азербайджанского медицинского университета. Алиев был выдвинут кандидатом на президентских выборах 2013 года, но ЦИК не зарегистрировала его кандидатуру. Правозащитники признали Алиева политзаключенным.

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Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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