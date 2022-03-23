Оппозиционер Эльхан Алиев четвертый день проводит голодовку в изоляторе

23 марта 2022, 12:14

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльхан Алиев, отбывающий административное наказание, с 19 марта проводит голодовку в изоляторе, протестуя против своего ареста и пропажи денег при задержании.

Как писал "Кавказский узел", Эльхан Алиев 19 марта был арестован в административном порядке на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции и мелком хулиганстве. Алиева преследуют из-за активной оппозиционной деятельности, заявил лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли.

Эльхан Алиев проводит голодовку в пункте содержания лиц, арестованных в административном порядке МВД Азербайджана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

"Эльхан Алиев только сегодня смог позвонить из изолятора. Он сообщил, что со дня задержания, то есть с 19 марта проводит голодовку. Эльхан протестует против его незаконного ареста, и пропажи денег из автомобиля", - сказал Адилов.

Он сообщил, что, по словам Алиева, 2500 манатов (1500 долларов) у него пропали при задержании. Активиста задержали силовики, когда он ехал на своем автомобиле. При этом "его выволокли из машины, скрутили ему руки". "Эльхан сказал им, чтобы они позволили ему забрать из своей машины мобильный телефон, переданные ему на хранение другим человеком деньги и закрыть двери автомобиля на замок. Но [силовики] не позволили ему сделать это. Когда Эльхана судили, он поинтересовался что стало с деньгами и телефоном, и ему сказали, что денег в машине не было", - рассказал представитель ПНФА.

В связи с продолжительными выходными по случаю Новруз байрама привлечь адвоката к защите активиста и обжаловать арест пока не удалось. Алиев чувствует себя вялым, но серьезных проблем со здоровьем пока не наблюдается, отметил Адилов.

Представители пресс-службы МВД оказались недоступны для комментариев.

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Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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