Четверо высокопоставленных военных арестованы в Баку по делу о хищениях

13 февраля 2022, 17:54

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Суд в Баку отправил под стражу четырех высокопоставленных офицеров Минобороны, обвиненных в хищениях на сумму, эквивалентную почти шести миллионам долларов.

Бакинский военный суд удовлетворил просьбу следствия арестовать четырех офицеров Минобороны – начальника финансового управления Рафаэля Халилова, начальника финансового отдела одной из воинских частей Фазаиля Алиева, начальника финансового управления Сухопутных войск Байрама Байрамова и офицера финансового управления Вюсала Ализаде.

В отношении каждого из обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста на четыре месяца, пишет сегодня АПА.

Офицеры были задержаны в ходе операции, проведенной Службой госбезопасности, им предъявлено обвинение по статье УК 179.4 (присвоение в особо крупном размере). По данным следствия, общая сумма ущерба превышает 10 миллионов манатов (около 5,88 миллиона долларов), информирует агентство.

При этом одному из обвиняемых, полковнику Рафаэлю Халилову, инкриминируется присвоение 9,65 миллиона манатов (около 5,67 миллиона долларов), сообщает сегодня haqqin.az.

При каких обстоятельствах, по версии следствия, были похищены эти деньги, в сообщениях не уточняется.