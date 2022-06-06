Москалькова поддержала предложенный парламентом Чечни запрет упоминания национальности преступников

06 июня 2022, 14:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила в поддержку принятия предложенного парламентом Чечни законопроекта о запрете упоминания в СМИ и интернете сведений о национальности и вероисповедании людей, причастных к преступлениям, говорится в выпущенном сегодня докладе о деятельности омбудсмена.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2021 года парламент Чечни внес в Госдуму проект поправок в закон "О СМИ", предусматривающих запрет на публикацию сведений о национальности и вероисповедании людей, причастных к преступлениям. Спикер парламента Магомед Даудов объяснил эту инициативу "необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира". 22 апреля правительство России отказалось поддержать внесенный парламентом Чечни законопроект.

Отказ правительства России поддержать внесенный парламентом Чечни законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность и вероисповедание преступников был ожидаемым, так как существуют криминальные сюжеты, завязанные именно на этническом компоненте, считает журналистка Надежда Ажгихина. При этом проблема существует, и федеральные медиа часто педалируют тему этничности преступлений, что приводит к формированию в обществе стереотипов, отметили правозащитники Руслан Кутаев и Светлана Ганнушкина.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, указала на важность принятия законопроекта о запрете упоминания в СМи национальности преступников. "Немаловажно, чтобы журналисты, оставаясь независимым каналом распространения информации, не способствовали разжиганию межнациональной розни, ксенофобии", - говорится в докладе о деятельности омбудсмена за 2021 год, опубликованном сегодня на сайте омбудсмена.

В докладе отмечается, что участились случаи, когда журналисты в статьях о преступлениях делают акцент на национальности злоумышленника, провоцируя "разобщенность и конфликты на национальной почве". "В связи с этим поддерживаем внесенный в Государственную думу законопроект, которым предлагается ввести запрет на распространение в СМИ, а также в интернете сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в документе,.

Доклад был сегодня представлен президенту России Владимиру Путину, следует из видеозаписи встречи, опубликованной на сайте омбудсмена.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.