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23:34, 8 июля 2025

Генпрокуратура Казахстана прокомментировала дело Мансура Мовлаева

Мансур Мовлаев. Скриншот фото из Instagram (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России) адвоката Мурата Адама от 10.06.25, https://www.instagram.com/p/DKuWX__Coew/?img_index=1

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Процесс экстрадиции уроженца Чечни Мансура Мовлаева в Россию остановлен до рассмотрения Казахстаном его запроса об убежище. Срок рассмотрения ходатайства Мовлаева истекает в конце июля. 

Как писал "Кавказский узел", казахстанские адвокаты уроженца Чечни Мансура Мовлаева сами попросили поместить его в СИЗО из опасений за его безопасность, но после того как в учреждение поступил подозреваемый в убийстве ингуш, угроза для Мовлаева возникла и там. Защита столкнулась с препонами при попытке добиться исследования по Стамбульскому протоколу по документированию пыток. Генпрокуратура России заверила казахстанских коллег в отсутствии политических мотивов преследования Мансура Мовлаева, пыток и жестокого обращения в случае экстрадиции. Адвокатам Мовлаева предстоит доказать, что ему угрожают пытки и в случае экстрадиции из Казахстана в Россию, указали правозащитники. 

13 мая Мансур Мовлаев был задержан в Казахстане по розыскному заданию от ОМВД Шалинского района Чечни. Суд отправил задержанного под экстрадиционный арест на 40 суток до получения официального запроса России на экстрадицию. 21 мая Мовлаев получил статус искателя убежища. В обращении к чеченцам и жителям Казахстана он попросил о помощи, чтобы не допустить его выдачи в Россию. Получение статуса человека, ищущего убежища в Казахстане, дало Мансуру Мовлаеву временную защиту от отправки в Чечню по запросу России. Тайная экстрадиция Мовлаева исключена, заверили адвокаты. 

Запрет на выдачу Мансура Мовлаева в Россию введен временно, пока власти Казахстана рассматривают его заявление о предоставлении статуса беженца, разъяснила Генпрокуратура Казахстана. Закон о беженцах, действующий в Казахстане, позволяет соискателям этого статуса находиться в стране до окончания процедуры по рассмотрению ходатайства и обжалованию вынесенного решения, сообщает сегодня RTVI. 

По сообщению ведомства, Мовлаев с 21 мая имеет свидетельство беженца. После того как по его ходатайству примут окончательное решение, вопрос о выдаче в Россию, где его разыскивают по обвинению в двух эпизодах вымогательства, может быть рассмотрен снова. 

Закон Казахстана обязывает власти рассматривать ходатайство о статусе беженца в течение 70 дней - в этот срок должно быть принято решение о предоставлении статуса беженца или отказе в нем, указывает казахстанское издание Tengrinews.kz. Таким образом, срок рассмотрения ходатайства Мовлаева истекает в конце июля.

23 июня и 3 июля активисты в Вене и Бельгии проводили акции в поддержку Мансура Мовлаева, призывая власти Казахстана не выдавать его России. В Бельгии акция прошла у здания посольства Казахстана, следует из публикаций его адвоката Рены Керимовой в Instagram*. 

Мансур Мовлаев родился в 1995 году в Шали. Он рассказал адвокатам, что во время учебы в университете помогал чеченскому оппозиционному движению "Адат" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) информацией о похищенных кадыровцами людях. В 2020 году Мовлаев был осужден в России на два года лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Он сообщил адвокатам, что следователи дали ему на "выбор" две статьи: хранение оружия или наркотиков, а сесть в тюрьму он должен был в любом случае. В 2022 году Мовлаев освободился по УДО, но был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал и в январе 2023 года смог нелегальным способом добраться до Киргизии после того, как в отношении него было сфабриковано дело о финансировании экстремизма.

В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. 4 октября 2023 года суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. Мовлаев, который опасается преследования властями Чечни, в суде просил приговорить его к максимальному сроку. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о выдворении его из страны осталось в силе. Мовлаев самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать выдворения на родину.

В октябре 2024 года Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне. "Похищены два моих брата, Зелимхан и Хамзат. Их удерживают, пытают, пытаются тем самым как-то надавить на меня", - сказал он в опубликованном видео. 

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Автор: "Кавказский узел"

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