Правозащитники оценили шансы избежать экстрадиции Мовлаева

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Для фиксации пыток, которым Мансур Мовлаев подвергался в Чечне, может проводиться обследование внутренних органов, психологические обследования. Адвокатам Мовлаева предстоит также доказать, что ему угрожают пытки и в случае экстрадиции из Казахстана в Россию, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", казахстанские адвокаты уроженца Чечни Мансура Мовлаева рассказали на пресс-конференции, что сами попросили поместить его в СИЗО из опасений за его безопасность. Адвокаты также сообщили, что работают по этому делу безвозмездно. Процедура предоставления статуса беженца может занять до года. Адвокаты Мовлаева сообщили об угрозе для него в казахстанском СИЗО после того, как в учреждение поступил подозреваемый в убийстве ингуш. Защита столкнулась с препонами при попытке добиться исследования по Стамбульскому протоколу по документированию пыток. Генпрокуратура России заверила казахстанских коллег в отсутствии политических мотивов преследования Мансура Мовлаева, пыток и жестокого обращения в случае экстрадиции.

13 мая Мансур Мовлаев был задержан в Казахстане по розыскному заданию от ОМВД Шалинского района Чечни. Суд отправил задержанного под экстрадиционный арест на 40 суток до получения официального запроса России на экстрадицию. 21 мая Мовлаев получил статус искателя убежища. В обращении к чеченцам и жителям Казахстана он попросил о помощи, чтобы не допустить его выдачи в Россию. Получение статуса человека, ищущего убежища в Казахстане, дало Мансуру Мовлаеву временную защиту от отправки в Чечню по запросу России. Тайная экстрадиция Мовлаева исключена, заверили адвокаты.

Письмо Генпрокуратуры РФ о гарантиях отсутствия политических мотивов в отношении Мовлаева написано по просьбе казахстанской стороны, полагает бесплатный юрист для мигрантов Валентина Чупик.

"Я думаю, что это письмо было написано по прямой просьбе казахстанских властей именно с целью снять с себя ответственность за его выдачу России. Казахстан теоретически может отказать в экстрадиции, если будут доказаны пытки в прошлом. А вот будет ли - вряд ли, учитывая мое предположение относительно письма Генпрокуратуры РФ", - сказала она "Кавказскому узлу".

По ее словам, если Мовлаеву откажут в убежище, то статус "искателя убежища" его уже не защитит.

"Этот статус не отзывается, но автоматически прекращается, если человеку в убежище отказано. Поскольку Казахстан не член Европейской конвенции о правах человека, то ЕСПЧ не может использовать правило 38 о запрете на выдачу России. Римский статут Казахстаном также не подписан. Так что именно международных правовых механизмов защиты Мовлаева от выдачи в Россию нет, если только Казахстан не даст ему убежища", - отметила она.

При этом есть еще одна возможность как выход из сложившейся ситуации.

"Теоретически возможно, что какая-нибудь третья страна даст ему убежище и затребует передать именно в эту страну, но в этом случае Казахстан сам принимает решение, по запросу какой страны Мовлаев должен быть выдан. В таких случаях существует "гуманитарный приоритет" Конвенции ООН о защите от пыток и иного жестокого, бесчеловечного и унижающего обращения, которую Казахстан ратифицировал - но для применения этого приоритета должна найтись страна, которая захочет дать Мовлаеву убежище, пока он в экстрадиционном СИЗО в Казахстане - а я в такую страну как-то не очень верю", - указала она.

Добиться отказа Казахстана в экстрадиции Мовлаева возможно, полагает руководитель Антидискриминационного центра "Мемориал" Стефания Кулаева.

"Даже если имело место законное преследование по уголовному, не политическому обвинению, то выдавать человека, которому грозят пытки, нельзя. Знаю случаи, когда удавалось даже в РФ добиться отказа от экстрадиции человека, обвиняемого в убийстве в стране, где за это пытали и казнили. Преследование по политическим причинам и фальсификация уголовного преследования как способа репрессий критиков власти - вполне основание для убежища, если хорошо доказать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Для этого необходимо доказать вероятность пыток в России, отмечает она.

"Что касается пыток в прошлом - это основание просить убежища, но надо еще доказывать вероятность пыток в случае возвращения Мовлаева в Россию, чтобы отбиться от экстрадиции. Казахстан может это все учесть и в экстрадиции отказать. Если Мовлаев получит убежище в Казахстане, выдача его в страну, откуда ему пришлось бежать, крайне маловероятна, другое дело, что искателю в самом статусе беженца могут и отказать еще. Необходимо заявлять о нормах международного права, чтобы Казахстан не выдавал - а уж если выдаст, сами понимаете, дело плохо, альтернативные способы международной защиты в РФ не очень-то сейчас работают", - подчеркнула она.

Факт пыток можно будет установить как с помощью психолога, так и исследованием организма, говорит юрист "Команды против пыток"* Ольга Садовская.

"Если пытки были, будет, скорее всего, установлено наличие пост-травматического стрессового расстройства и, возможно, другие диагнозы. Но все-таки, если мы говорим о пытках, важнее психологического будет исследование, направленное на поиск следов пыток на теле и органах человека. Из практики работы по чеченским делам мы знаем, что есть характерные методы применения силы в этом регионе, а именно: избиения полипропиленовыми трубами, изнасилования подручными предметами, серийные избиения ногами в область живота. Если это был не кратковременный эпизод, то скорее всего, следы можно будет обнаружить и спустя несколько лет: разрывы слизистых, связанные с сексуализированным насилием, переломы ребер, повреждения других внутренних органов, которые можно установить при помощи рентгена/МРТ. Эти следы должны по своей локализации совпадать с рассказом жертвы о том, какое насилие к нему применяли и как. В нашей практике были дела, где мы с помощью международных экспертов документировали следы пыток спустя годы. Как преступление всегда оставляет доказательства в пространстве – так пытка всегда оставляет следы на теле. Стамбульский протокол был обновлен в 2022 году и там есть много новых методов сбора и анализа доказательств – психологическому освидетельствованию посвящена только одна часть, и я бы на месте адвокатов не на ней фиксировалась, а в первую очередь на обследовании Мовлаева", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она объяснила, как отсутствие официально зафиксированных пыток может повлиять на решение о предоставлении убежища.

"Вопрос в том, что вкладывается в понятие "официально зафиксированных". Зафиксированных кем? Российскими властями в судебном порядке? Сейчас в отношении чеченских дел это практически нереально, так что отсутствие такой фиксации никакого значения иметь не будет. Другое дело, что было бы значительно проще строить защиту, если бы по делу Мовлаева было решение ЕСПЧ или, например, решения суда о применении срочных мер, когда к нему применялись пытки в заключении. Это был бы серьезный козырь в руках адвокатов. Возможно, есть жалоба в договорные органы ООН или описание его дела с имеющимися доказательствами уже представлено какому-то договорному органу ООН или озвучено в одном из докладов Спецдокладчицы ООН по России. Но такого, как я понимаю, тоже не имеется. Тогда нужно просто прикладывать усилия к тому, чтобы собрать необходимые и достаточные доказательства того, что к Мовлаеву в самом деле применялись пытки. Опросить свидетелей, которые видели его здоровым до ареста, свидетелей, которые его видели после освобождения. Возможно, остались фотографии травм – сроки съемки установить не проблема сейчас. Возможно, остались аудиозаписи. Это целая методика – провести независимое расследование пыток так, чтобы не осталось сомнений в их применении, но это возможно. Плюс у дел, берущих свой исток из Чеченской Республики, есть хорошее подспорье в виде многочисленных докладов НПО и международных органов по ситуации с пытками в регионе, решений ЕСПЧ – например, по нашим делам, "Лапунов против России", "Баронин и другие против России" и другие. Во всех этих решениях, которые в целом относятся к периоду, связанному и с Мовлаевым, суд подтвердил, что в Чечне существует системная практика похищений, тайных задержаний и пыток, в которых участвуют представители власти", - отметила юрист.

Садовская добавила, что если Мовлаев пройдёт полиграф, это будет считаться слабым аргументом для УВКБ ООН.

"Сам по себе полиграф – это не средство доказать, говорит человек правду или нет. Он показывает уровень волнения и стресса человека при ответе на вопрос. Я уверенно могу сказать, что, если человека пытали, то, отвечая на вопрос о том, применялись ли к нему пытки, человек будет испытывать одинаковый уровень стресса, вне зависимости от того, отвечает он "да" или "нет", потому что сам вопрос помещает его в ситуацию стресса. Ну и в целом, это релевантно для всех вопросов. Базовый уровень стресса у человека, который утверждает, что его пытали и он лучше готов сесть навечно в тюрьму в другой стране, чем быть высланным, таков, что на самом деле ни один специалист проводить исследование на полиграфе и не должен. Если же такое исследование будет проведено, то ООН не ответит, что "мы такое не принимаем", но его результаты будут служить робким аргументом из второстепенного ряда – не более", – подчеркнула она.

Напомним, Мансур Мовлаев родился в 1995 году в Шали. Он рассказал адвокатам, что во время учебы в университете помогал чеченскому оппозиционному движению "Адат" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) информацией о похищенных кадыровцами людях. "Его беспокоило, что постоянно пропадают люди, которые не согласны с действиями Рамзана Кадырова. Люди в форме забирают мужчин, всех недовольных за одно неправильное слово. За эту активную позицию его и преследовали", - пересказала ранее слова Мовлаева Рена Керимова изданию "Курсив Медиа".

В 2020 году Мовлаев был осужден в России на два года лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Он сообщил адвокатам, что следователи дали ему на "выбор" две статьи: хранение оружия или наркотиков, а сесть в тюрьму он должен был в любом случае.

В 2022 году Мовлаев освободился по УДО, но был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал и в январе 2023 года смог нелегальным способом добраться до Киргизии после того, как в отношении него было сфабриковано дело о финансировании экстремизма.

В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. 4 октября 2023 года суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. Мовлаев, который опасается преследования властями Чечни, в суде просил приговорить его к максимальному сроку.

20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о выдворении его из страны осталось в силе. Мовлаев самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать выдворения на родину.

В октябре 2024 года Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне. "Похищены два моих брата, Зелимхан и Хамзат. Их удерживают, пытают, пытаются тем самым как-то надавить на меня", - сказал он в опубликованном видео.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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