Историки отметили уникальность мятежа в Новочеркасске для советских реалий

05 июня 2022, 04:50

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Мятеж 1962 года в Новочеркасске - не единственный пример народных восстаний советской эпохи, но его массовость напугала чиновников, неспособных нормально разговаривать с народом, отметил Павел Аптекарь. Волнения в Новочеркасске вписываются в общую волну недовольства повышением цен, но в то же время стоят особняком из-за большого числа жертв и участия в них рабочих, полагает Алексей Макаров.

1 - 2 июня 1962 года в Новочеркасске Ростовской области произошли массовые волнения среди рабочих одного из заводов города, которые были жестко подавлены силами КГБ и частями внутренних войск. После расправы над участниками советские власти засекретили всю информацию о восстании. Только в 1992 году Главная военная прокуратура возбудила по факту новочеркасского расстрела уголовное дело, но никто из виновников трагедии не понес наказания - ввиду смерти главных фигурантов, говорится в справке "Главные факты о расстреле мятежа в Новочеркасске" на "Кавказском узле".

Историк, член научно-информационного и просветительского центра «Мемориал»* Алексей Макаров рассказал 3 июня корреспонденту "Кавказского узла", что СССР эпохи «оттепели» пережил целую серию бунтов.

Обычно, по его словам, к волнениям приводили действия милиции, которая, по мнению горожан, жестоко обращалась с задержанными. Так было в Александрове, Бийске и Краснодаре в 1961 году. Или это были «этнические» конфликты, которые партийная власть не умела (и не хотела) разрешать, например, беспорядки в Грозном в 1958 году, которые, возможно, были подогреты местной властью.

Массовые волнения в Тбилиси в 1956 году, по мнению Макарова, стоят несколько особняком. Как следует из грузинских документов, реакция местных властей после событий была относительно мягкой, а сами волнения возникли во многом из-за советской практики «секретности», когда слухи о докладе Хрущева на XX съезде уже дошли до Тбилиси, а разъяснения еще нет.

Некоторые конфликты, отметил историк, возникали на целине, когда выяснялось, что бытовые условия довольно плохие или когда молодые студенты сталкивались с совсем иной, полу-уголовной средой. Так, например, было в Темир-тау 1959 году.

«События в Новочеркасске, с одной стороны, вписываются в общую волну недовольства повышением цен в 1962. С другой стороны - стоят совершенно отдельно от других волнений второй половины 1950-х - первой половины 1960-х на этнической или социальной почве. Этот отдельный статус был получен из-за большого числа погибших и раненых, а главное – символизма произошедшего, которое в упрощенной трактовке звучит как выступление рабочих против повышения цен, забастовка, шествие и последующий расстрел митингующих. После этого стало совершенно невозможно утверждать, что СССР – государство рабочих и для рабочих» - заявил Макаров.

Историк Павел Аптекарь также отметил, что события в Новочеркасске не были изолированным эпизодом. «После смерти Сталина в СССР был целый ряд выступлений <...>. Было просталинское выступление в Тбилиси в 1956 году, достаточно жестоко подавленное, и волнения 1959 года в Темир-Тау, где комсомольцы и бывшие заключенные оказались на одной стройке. И там были очень плохи материальные условия, что и вызвало волнения», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В Новочеркасске, по словам Аптекаря, было сочетание нескольких фактов — социальное недовольство, вызванное плохим снабжением, наложилось на проблему с жильем. Массовое жилищное строительство еще не добралось до города, люди жили в крайне стесненных жилищных и материальных условиях, снимая комнаты и углы у местных домовладельцев. "В такой ситуации заявление властей о снижении расценок означало для работников электровозостроительного завода снижение заплаты и еще большее снижение уровня жизни. А «взорвало» ситуацию заявление директора завода, показавшее, насколько он оторвался от жизни своих подчиненных", - рассказал историк.

По словам Аптекаря, события в Новочеркасске были третьим выступлением на социальной основе (двумя предыдущими были выступления в Тбилиси и в Темир-Тау) и вторым с массовым участием рабочих (первым было выступление в Темир-Тау, тогда как в Тбилиси главную роль играли студенты и интеллигенция).

По мнению историка, жесткость при подавлении восстания была во многом вызвана тем, что для этого "привлекли воинские части, которых учили совершенно другому и чьи командиры просто не представляли, что им делать". Кроме того, сыграли свою роль неготовность советских чиновников к содержательному разговору с недовольными и испуг из-за массовых рабочих волнений. «Власти серьезно испугались — это были первые массовые рабочие волнения с конца 1920-х», - заявил он.

Аптекарь также отметил, что события в Новочеркасске, без сомнения, оказали влияние на последующие действия властей, когда стали обращать больше внимания на социальные потребности людей, благодаря чему удалось снять значительную часть недовольства.

Говоря о толковании событий в Новочеркасске в официальном дискурсе, Алексей Макаров отметил, что в конце 1980-х события в Новочеркасске стали широко известны благодаря описанию их Солженицыным в «Архипелаге ГУЛАГ». Кроме того, активистом перестройки стал один из участников тех событий, рабочий Петр Сиуда, который написал ряд статей на эту тему.

На "Кавказском узле" опубликован подробный рассказ очевидца событий в Новочеркасске Петра Сиуды.

«В 1990-е годы благодаря усилиям активистов в Новочеркасске и Ростове-на-Дону (прежде всего участнице событий Валентине Водяницкой и журналистке Татьяне Бочаровой) были собраны свидетельства очевидцев, пострадавших и осужденных за участие в этих событиях. В 1991 году Верховный суд СССР реабилитировал большую часть осужденных за участие в новочеркасских событий (более 100 человек), а в 1992 году Главная военная прокуратура возбудила уголовное дело, которое было закрыто в 1994 году (в связи со смертью всех обвиняемых - речь шла о партийной верхушке). Благодаря активности следствия и местного сообщества были найдены могилы погибших. В 1994 году они были перезахоронены. Названа цифра погибших (26 человек). Пиком интереса власти к теме Новочеркасска стал указ Ельцина от 8 июня 1996 года "О дополнительных мерах по реабилитации лиц, репрессированных в связи с участием в событиях в г. Новочеркасске в июне 1962 г.", который, в частности, предписывал реабилитировать всех участников этих событий (вне зависимости от того, что они реально делали или не делали). Возможно, одной из причин этого указа стала предвыборная кампания Ельцина, который через несколько дней после издания указа лично посетил Новочеркасск», - рассказал он.

Сейчас на месте перезахоронения погибших, по словам историка, стоит памятный камень, а на стене Новочеркасского электровозостроительного завода вывешена памятная доска, каждый год проходят траурные мероприятия с участием местных властей.

В целом, по словам Макарова, память о Новочеркасском расстреле сохраняется, хотя уже в несколько традиционной и затвердевшей форме, переходящей в мифологический нарратив. В частности, это касается возможного реального количества погибших.

«В 2020 году интерес к теме возрос из-за художественного фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», который получил специальный приз на Венецианском кинофестивале и выдвигался на Оскар. Надо заметить, что фильм вызвал весьма неоднозначные отзывы тех, кто непосредственно занимался изучением и сохранением памяти событий в Новочеркасске», - подчеркнул он.

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" рассказывает о расстреле работников электровозоремонтного завода в Новочеркасске в июне 1962 года глазами местной партработницы, которая теряет в ходе событий свою дочь. Актриса Юлия Высоцкая, сыгравшая в фильме главную роль, сама родом из Новочеркасска. 18 сентября 2020 года сочинский фестиваль "Кинотавр" завершился показом картины Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", рассказывающей о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году. В феврале фильм был включен в шорт-лист премии "Оскар", но в итоге не был номинирован на премию. Картина получила премию "Ника" как лучший игровой фильм 2020 года.

Аптекарь, в свою очередь, заметил, что со стороны власти события в Новочеркасске были нарушением социального контракта с народом, принципа «кормить и править». "Поэтому воспоминание об этих событиях неприятно для власти <...> Я не удивлюсь, если сейчас это постараются свести к минимуму", - заметил он, подчеркнув, что апогея внимание к событиям в Новочеркасске достигло в 1996 году, когда президент России Борис Ельцин подписал указ о реабилитации всех участников этих событий.

События в Новочеркасске недостаточно изучены, отметили опрошенные "Кавказским узлом" историки. "Ошибкой обкома было нежелание разговаривать с рабочими. При этом далеко не все рабочие участвовали в забастовке, 1 июня 50% рабочих остались в цехах и никуда не пошли", - отметил профессор кафедры юриспруденции, философии и истории Южно-Российского государственного политехнического университета Александр Скорик. События в Новочеркасске произошли потому, что у "людей просто лопнуло терпение", считает профессор кафедры истории и культурологии Донского государственного технического университета Виталий Бондарев.

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