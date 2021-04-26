Фильм о расстреле рабочих в Новочеркасске удостоен премии "Ника"

26 апреля 2021, 02:22

Картина "Дорогие товарищи!" о расстреле новочеркасских рабочих в 1962 году получила премию "Ника" как лучший игровой фильм 2020 года. Режиссер Андрей Кончаловский и исполнительница главной роли Юлия Высоцкая получили премии как лучший режиссер и лучшая актриса.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 сентября 2020 года сочинский фестиваль "Кинотавр" завершился показом картины Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", рассказывающей о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году. В феврале фильм был включен в шорт-лист премии "Оскар", но в итоге не был номинирован на премию.

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" рассказывает о расстреле работников электровозоремонтного завода в Новочеркасске в июне 1962 года глазами местной партработницы, которая теряет в ходе событий свою дочь. Актриса Юлия Высоцкая, сыгравшая в фильме главную роль, сама родом из Новочеркасска.

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" о расстреле рабочих в Новочеркасске в июне 1962 года стал лучшим игровым фильмом 2020 года по версии Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника", пишет сегодня, 26 апреля, "Интерфакс".

Кроме того, картина удостоена награды за лучшую режиссуру, а сыгравшая в картине главную роль Юлия Высоцкая стала лучшей актрисой, поделив награду с Чулпан Хаматовой, сыгравшей роль Елизаветы Глинки в фильме "Доктор Лиза", информирует РБК.

Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители премии определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, сообщается на сайте премии.

1-2 июня 1962 года в Новочеркасске произошли массовые волнения рабочих, которые были жестко подавлены силами КГБ и частями внутренних войск. По официальным данным, 26 митингующих погибли, более 80 получили ранения, однако точных данных о количестве жертв нет, так как многие документы из архивов КГБ засекречены. После показательного суда семерых участников восстания приговорили к расстрелу, 105 осудили на длительное тюремное заключение. Только в 1992 году Главная военная прокуратура возбудила по факту новочеркасского расстрела уголовное дело, но никто из виновников трагедии не понес наказания ввиду смерти главных фигурантов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главные факты о расстреле мятежа в Новочеркасске".

События в Новочеркасске недостаточно изучены, отметили опрошенные "Кавказским узлом" историки. "Ошибкой обкома было нежелание разговаривать с рабочими. При этом далеко не все рабочие участвовали в забастовке, 1 июня 50% рабочих остались в цехах и никуда не пошли", - отметил профессор кафедры юриспруденции, философии и истории Южно-Российского государственного политехнического университета Александр Скорик. События в Новочеркасске произошли потому, что у "людей просто лопнуло терпение", считает профессор кафедры истории и культурологии Донского государственного технического университета Виталий Бондарев