Кадр фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!". Кадр видео Novoekino https://www.youtube.com/watch?v=srZsIqN6DjM&feature=emb_logo

10 февраля 2021, 10:40

Фильм о расстреле в Новочеркасске включен в шорт-лист премии "Оскар"

Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" о расстреле рабочих в Новочеркасске стала одной из 15 работ, попавших в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм".

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года российский оскаровский комитет выдвинул фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" на соискание премии "Оскар". Сам режиссер выразил сомнение в том, что за рубежом смогут понять противоречия жизни в СССР в тот период.

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" рассказывает о расстреле работников электровозоремонтного завода в Новочеркасске в июне 1962 года глазами местной партработницы, которая теряет в ходе событий свою дочь.

Картина "Дорогие товарищи!" вошла в шорт-лист премии американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм".

Кроме фильма Андрея Кончаловского, на попадание в эту номинацию претендует 14 работ. Среди них - фильмы из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании, Франции, Гватемалы, Гонконга, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Румынии, Тайваня и Туниса, сообщает сегодня "Коммерсант".

Окончательный список номинантов на премию будет обнародован 15 марта, а сама 93-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 25 апреля и будет транслироваться в более 225 странах, говорится в сообщении на сайте киноакадемии.

Отметим, что в Ростовской области сеансы фильма "Дорогие товарищи!", показанные в ноябре 2020 года, не собрали большого числа зрителей, рассказали сотрудники кинотеатров. События 1962 года до сих пор недостаточно изучены, указали историки Александр Скорик и Виталий Бондарев.

Напомним, в 2019 году в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм" вошла картина режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова "Дылда". В финальный список номинантов "Дылда" включена не была, но получила Национальную премию киноведов и кинопрессы "Белый слон" в номинации "Лучший фильм". В январе 2021 года стало известно, что Кантемир Балагов приглашен в Голливуд для съемки первых эпизодов сериала HBO "Одни из нас". Сам режиссер назвал работу над этим сериалом "своей мечтой".

Примечание:

"Режиссер "Горянок" поставила проблему идентичности жителей Северного Кавказа", "Геймеры поспорили о решении HBO доверить Балагову сериал по культовой игре", "Фильм о быте женщин Дагестана занял второе место в конкурсе фестиваля «Артдокфест»".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 февраля 2021, 15:33

  • Родители сунженских школьников возмутились организацией учений

    Панику среди учащихся вызвали прошедшие в Сунже учения силовиков, один из подростков после начала эвакуации сообщил о минировании школы, "чтобы никто не пострадал". Родные школьников заявили, что ничего не знали об учениях и восприняли все происходящее как реальную угрозу теракта.

10 февраля 2021, 14:37

  • Нагавкин добился приема в прокуратуре после задержания в Волгограде

    В прокуратуре Волгоградской области после задержания Нагавкина во время пикета приняли его жалобу на следствие и пообещали изучить дело перед утверждением обвинительного заключения. Активисту из Калача-на-Дону Игорю Нагавкину предъявлено обвинение в краже, основанное на поддельных документах, заявил его адвокат Юрий Бенгардт.

10 февраля 2021, 13:40

  • Суд отправил в колонию участника массовой драки в больнице Минвод

    Ставропольский краевой суд рассмотрел апелляцию прокурора на приговор суда первой инстанции и добавил одному из участников массовой драки в Минводах 2,5 года лишения свободы, другому осужденному суд заменил условный срок на реальное лишение свободы, сообщила сегодня прокуратура.

10 февраля 2021, 13:04

10 февраля 2021, 12:16

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи