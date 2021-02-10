Фильм о расстреле в Новочеркасске включен в шорт-лист премии "Оскар"

10 февраля 2021, 10:40

Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" о расстреле рабочих в Новочеркасске стала одной из 15 работ, попавших в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм".

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года российский оскаровский комитет выдвинул фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" на соискание премии "Оскар". Сам режиссер выразил сомнение в том, что за рубежом смогут понять противоречия жизни в СССР в тот период.

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" рассказывает о расстреле работников электровозоремонтного завода в Новочеркасске в июне 1962 года глазами местной партработницы, которая теряет в ходе событий свою дочь.

Картина "Дорогие товарищи!" вошла в шорт-лист премии американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм".

Кроме фильма Андрея Кончаловского, на попадание в эту номинацию претендует 14 работ. Среди них - фильмы из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании, Франции, Гватемалы, Гонконга, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Румынии, Тайваня и Туниса, сообщает сегодня "Коммерсант".

Окончательный список номинантов на премию будет обнародован 15 марта, а сама 93-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 25 апреля и будет транслироваться в более 225 странах, говорится в сообщении на сайте киноакадемии.

Отметим, что в Ростовской области сеансы фильма "Дорогие товарищи!", показанные в ноябре 2020 года, не собрали большого числа зрителей, рассказали сотрудники кинотеатров. События 1962 года до сих пор недостаточно изучены, указали историки Александр Скорик и Виталий Бондарев.

Напомним, в 2019 году в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм" вошла картина режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова "Дылда". В финальный список номинантов "Дылда" включена не была, но получила Национальную премию киноведов и кинопрессы "Белый слон" в номинации "Лучший фильм". В январе 2021 года стало известно, что Кантемир Балагов приглашен в Голливуд для съемки первых эпизодов сериала HBO "Одни из нас". Сам режиссер назвал работу над этим сериалом "своей мечтой".