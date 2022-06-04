Число пострадавших в аварии с автобусом на Кубани выросло до 19

04 июня 2022, 19:20

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Состояние двоих из 19 пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса Темрюк - Приморский врачи оценили как тяжелое, сообщили в Минздраве Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", ранее прокуратура сообщила о четырех погибших и десяти пострадавших в автоаварии с рейсовым автобусом Темрюк - Приморский. ДТП произошло сегодня утром в районе станицы Голубицкой.

Число пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса в Темрюкском районе увеличилось до 19 человек, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"Пострадали 19 человек (в точности трое детей - 17, 17 и 16 лет), четверо взрослых погибли на месте; 15 (в том числе дети) - эвакуированы и госпитализированы в Темрюкскую ЦРБ; двое взрослых - в тяжелом состоянии, остальные - средней степени тяжести", - цитирует представителя Минздрава РИА "Новости".

По данным министерства, санавиация принимает решение об эвакуации в Краснодар пострадавших, получивших тяжелые травмы, пишет "Интерфакс".

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