04 июня 2022, 12:01

14 человек стали жертвами ДТП с автобусом на Кубани

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Четыре человека погибли и 10 пострадали в автоаварии с рейсовым автобусом "Темрюк-Приморский".

ДТП произошло сегодня утром в районе станицы Голубицкая в Темрюкском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, врезался в дерево и съехал в кювет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Предварительно, в результате ДТП пострадали все находящиеся в автобусе граждане, не менее четырех человек погибли. Среди пострадавших есть несовершеннолетние", - цитирует пресс-службу ведомства РИА "Новости".

По данным прокуратуры, пострадали 10 человек, они госпитализированы, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в феврале шесть человек стали жертвами ДТП с маршруткой на Кубани.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Полицейский арестован на Кубани по обвинению в наезде на пешехода", "Калмыкия и Адыгея стали антилидерами среди регионов России по смертности в ДТП", "Два человека пострадали при ДТП со скорой помощью в Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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