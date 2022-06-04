14 человек стали жертвами ДТП с автобусом на Кубани

04 июня 2022, 12:01

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Четыре человека погибли и 10 пострадали в автоаварии с рейсовым автобусом "Темрюк-Приморский".

ДТП произошло сегодня утром в районе станицы Голубицкая в Темрюкском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, врезался в дерево и съехал в кювет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Предварительно, в результате ДТП пострадали все находящиеся в автобусе граждане, не менее четырех человек погибли. Среди пострадавших есть несовершеннолетние", - цитирует пресс-службу ведомства РИА "Новости".

По данным прокуратуры, пострадали 10 человек, они госпитализированы, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в феврале шесть человек стали жертвами ДТП с маршруткой на Кубани.

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