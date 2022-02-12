12 февраля 2022, 15:19

Шесть человек стали жертвами ДТП с маршруткой на Кубани

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Один человек погиб и пятеро пострадали в результате автоаварии с маршруткой в районе поселка Нижневеденеевский.

ДТП произошло на 16-м км автодороги "Белореченск - Рязанская". Столкнулись легковой автомобиль Lada Priora и маршрутка "Газель", сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Пять человек доставлены в лечебное учреждение для обследования. В автомобиле Lada Priora водитель погиб на месте ДТП", - цитирует источник в ведомстве ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе два человека пострадали при ДТП со скорой помощью в Сочи.

Примечание:

"Девять человек пострадали при столкновении автобусов в Анапе", "Виновник ДТП в Сочи отказался компенсировать ущерб инвалиду", "Кубанский полицейский арестован по делу о гибели школьницы в ДТП".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

12 февраля 2022, 14:52

12 февраля 2022, 14:06

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