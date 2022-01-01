01 января 2022, 17:03

Два человека пострадали при ДТП со скорой помощью в Сочи

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Скорая помощь и такси столкнулись в Сочи, два человека доставлены в больницу, сообщили в МВД.

По данным ведомства, авария произошла сегодня на улице Каспийской.

"По предварительной версии, 33-летний водитель "Киа Рио" при повороте в неположенном месте допустил столкновение с автомобилем медработников. После столкновения машину скорой помощи отбросило в металлический отбойник. В результате ДТП в медучреждение доставлены водитель такси и 44-летняя медработница", - цитирует пресс-службу отдела МВД по федеральной территории "Сириус" ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе 2020 года пассажирка такси в Сочи была госпитализирована в результате ДТП, которое произошло после того, как водитель умер от остановки сердца.

Примечание:

"Девять человек пострадали при столкновении автобусов в Анапе", "Виновник ДТП в Сочи отказался компенсировать ущерб инвалиду", "Кубанский полицейский арестован по делу о гибели школьницы в ДТП".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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