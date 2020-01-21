21 января 2020, 16:44

Такси в Сочи врезалось в жилой дом после смерти водителя

Пассажирка такси в Сочи госпитализирована в результате ДТП, которое произошло после того, как водитель умер от остановки сердца.

"По предварительным данным, водитель такси 1990 года рождения умер за рулем от остановки сердца", - сообщил представитель ГИБДД Сочи, добавив, что машина при этом врезалась в жилой дом.

По данным ГИБДД, пассажирка такси получила тяжелую травму и госпитализирована. Полицейские начали проверку обстоятельств инцидента. "По путевой документации, сегодня утром водитель получил от медработника разрешение на выезд", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле 2019 года два человека пострадали в ДТП с такси в Сочи.

Примечание:

"Пять человек стали жертвами ДТП на Кубани", "Десять человек стали жертвами аварии со "скорой" на Кубани", "Три человека госпитализированы после ДТП с маршруткой на Кубани".

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