Такси в Сочи врезалось в жилой дом после смерти водителя

21 января 2020, 16:44

Пассажирка такси в Сочи госпитализирована в результате ДТП, которое произошло после того, как водитель умер от остановки сердца.

"По предварительным данным, водитель такси 1990 года рождения умер за рулем от остановки сердца", - сообщил представитель ГИБДД Сочи, добавив, что машина при этом врезалась в жилой дом.

По данным ГИБДД, пассажирка такси получила тяжелую травму и госпитализирована. Полицейские начали проверку обстоятельств инцидента. "По путевой документации, сегодня утром водитель получил от медработника разрешение на выезд", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле 2019 года два человека пострадали в ДТП с такси в Сочи.