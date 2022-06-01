Замглавы Минсельхоза Кубани осужден на 12 лет по делу о взятках

01 июня 2022, 17:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд приговорил к 12 годам колонии бывшего замминистра сельского хозяйства Кубани Кима Тертицу, признав его виновным в получении взяток за выдачу грантов предприятиям.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2020 года Ленинский райсуд Краснодара начал рассмотрение уголовного дела Кима Тертицы, обвиненного в двух эпизодах попытки получения взятки и получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник получал "откаты" от руководства сельхозкооперативов за согласование субсидий. Три уголовных дела были объединены в одно производство. Предъявленные обвинения чиновник полностью отрицал. Его защита заявила в прокуратуру о давлении следствия на свидетелей и махинациях с экспертизами по делу.

Дело предполагаемого сообщника Тертицы, начальника одного из отделов Минсельхоза Александра Пиунова, было выделено в отдельное производство. Он полностью признал вину и в марте 2021 года с учетом досудебного соглашения, признания вины и активной помощи следствию был приговорен к 2,5 года колонии строгого режима. При этом часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ленинский райсуд Краснодара признал Кима Тертицу виновным в двух эпизодах попытки получения взятки (часть 3 статьи 30 части 6 статьи 290 УК РФ) и в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд пришел к выводу, что в ноябре 2017 года Тертица и его подчиненный требовали у председателей кооперативов две взятки на общую сумму 10 миллионов рублей, однако получили лишь 3,5 миллиона рублей.

"В апреле 2019 года Тертица, действуя по ранее отработанной схеме совместно с лицом, в отношении которого обвинительный приговор суда вступил в законную силу, предложил председателю кооператива, желающему получить грант на 40 миллионов рублей, за 4 миллиона рублей оказать содействие в его получении. Председатель согласился, однако обратился с заявлением в правоохранительные органы. Чиновник был задержан после получения взятки", - говорится в сообщении в Telegram-канале объединенной пресс-службы.

Тертица в суде не признал вину, заявив, что его оговорил бывший подчиненный. Суд счел вину доказанной и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 15 миллионов рублей. Также осужденный лишен права занимать должности на государственной службе в течение 12 лет, отмечается в публикации.

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