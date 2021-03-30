30 марта 2021, 16:57
Чиновник Минсельхоза Кубани приговорен к 2,5 года колонии за взятки
Начальник одного из управлений Минсельхоза Краснодарского края Александр Пиунов вместе со своим руководителем требовал от председателей сельхозкооперативов "откаты" за выдачу грантов, установил суд. Чиновник дал признательные показания и заключил досудебное соглашение, сообщила сегодня пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Как писал "Кавказский узел", Ленинский райсуд Краснодара 30 июня 2020 года приступил к слушанию уголовного дела заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края Кима Тертицы, обвиненного в получении "откатов" от руководства сельхозкооперативов за согласование субсидий. Он обвиняется в двух эпизодах попытки получения взятки и получении взятки в особо крупном размере. Дело в отношении второго обвиняемого, подчиненного Тертицы, начальника одного из отделов Минсельхоза Александра Пиунова, выделено в отдельное производство, он полностью признал вину.
По данным следствия и суда, в феврале 2019 года председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива, которая хотела получить субсидию в рамках сельскохозяйственной программы, обратилась к начальнику управления министерства сельского хозяйства за консультацией. Чиновник сообщил, что готов оказать содействие, если она даст взятку в 4 миллиона рублей, которые он передаст заместителю министра сельского хозяйства – председателю конкурсной комиссии. Глава кооператива обратилась в правоохранительные органы. 30 апреля 2019 года руководитель управления встретился с ней и получил деньги, которые вечером того же дня передал заместителю министра сельского хозяйства региона. Также с декабря 2017 года по февраль 2018 года чиновник и его руководитель требовали у председателей кооперативов "откаты" за выдачу грантов на сумму 10 миллионов рублей, однако получили лишь 3,5 миллиона рублей, сообщило сегодня управление Следкома по Краснодарскому краю.
Суд признал подсудимого виновным, с учетом досудебного соглашения, признания вины и активной помощи следствию он приговорен к 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также на 7 лет он лишен права занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил, сообщила сегодня пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Уголовное дело в отношении замминистра Минсельхоза Краснодарского края рассматривается отдельно, процесс продолжается, говорится в сообщении на сайте краевого суда.
Уголовное дело Александра Пиунова поступило в суд 28 мая 2020 года, состоялись 18 судебных заседаний. Приговор был вынесен 29 марта, следует из карточки дела на сайте Ленинского районного суда Краснодара.
Часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса России (получения взятки в особо крупном размере) предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Часть 3 статьи 30 Уголовного кодекса России предполагает покушение на преступление и отдельного наказания не предусматривает.