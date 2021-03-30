Чиновник Минсельхоза Кубани приговорен к 2,5 года колонии за взятки

30 марта 2021, 16:57

Начальник одного из управлений Минсельхоза Краснодарского края Александр Пиунов вместе со своим руководителем требовал от председателей сельхозкооперативов "откаты" за выдачу грантов, установил суд. Чиновник дал признательные показания и заключил досудебное соглашение, сообщила сегодня пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Как писал "Кавказский узел", Ленинский райсуд Краснодара 30 июня 2020 года приступил к слушанию уголовного дела заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края Кима Тертицы, обвиненного в получении "откатов" от руководства сельхозкооперативов за согласование субсидий. Он обвиняется в двух эпизодах попытки получения взятки и получении взятки в особо крупном размере. Дело в отношении второго обвиняемого, подчиненного Тертицы, начальника одного из отделов Минсельхоза Александра Пиунова, выделено в отдельное производство, он полностью признал вину.

По данным следствия и суда, в феврале 2019 года председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива, которая хотела получить субсидию в рамках сельскохозяйственной программы, обратилась к начальнику управления министерства сельского хозяйства за консультацией. Чиновник сообщил, что готов оказать содействие, если она даст взятку в 4 миллиона рублей, которые он передаст заместителю министра сельского хозяйства – председателю конкурсной комиссии. Глава кооператива обратилась в правоохранительные органы. 30 апреля 2019 года руководитель управления встретился с ней и получил деньги, которые вечером того же дня передал заместителю министра сельского хозяйства региона. Также с декабря 2017 года по февраль 2018 года чиновник и его руководитель требовали у председателей кооперативов "откаты" за выдачу грантов на сумму 10 миллионов рублей, однако получили лишь 3,5 миллиона рублей, сообщило сегодня управление Следкома по Краснодарскому краю.

Суд признал подсудимого виновным, с учетом досудебного соглашения, признания вины и активной помощи следствию он приговорен к 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также на 7 лет он лишен права занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил, сообщила сегодня пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Уголовное дело в отношении замминистра Минсельхоза Краснодарского края рассматривается отдельно, процесс продолжается, говорится в сообщении на сайте краевого суда.

Уголовное дело Александра Пиунова поступило в суд 28 мая 2020 года, состоялись 18 судебных заседаний. Приговор был вынесен 29 марта, следует из карточки дела на сайте Ленинского районного суда Краснодара.

Часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса России (получения взятки в особо крупном размере) предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Часть 3 статьи 30 Уголовного кодекса России предполагает покушение на преступление и отдельного наказания не предусматривает.