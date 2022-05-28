Фархад Баширов и Аким Гаджимирзоев. Скриншот фотографий, опубликованных 28.05.22 в Telegram-канале Мавсума Рагимова, https://t.me/glava_derbent_rayona/233

28 мая 2022, 19:31

Глава Дербентского района сообщил о гибели двух земляков на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Фархад Баширов и Аким Гаджимирзоев погибли на Украине, сообщил сегодня глава Дербентского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель там не менее 126 уроженцев Дагестана. 

"Кавказский узел" писал, что Батыр Магомедов и Магомед Максудов из Кизлярского района стали 123-м и 124-м уроженцами Дагестана, гибель которых на Украине подтвердили власти

Житель села Геджух Фархад Баширов и житель села Сабнова Аким Гаджимирзоев погибли в ходе спецоперации на Украине, сообщил сегодня глава Дербентского района Мавсум Рагимов в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что семьям военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Информация о возрасте погибших, их званиях, дате их гибели и семейном положении в сообщении не указана.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 126 уроженцев Дагестана, включая Батыра Магомедова и Магомеда Максудова. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Родным погибшего на Украине матроса из Дагестана передали орден", "Замглавы Новопокровского района Кубани погиб на Украине", "Дадаев сообщил о гибели трех махачкалинцев на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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