Власти Кизлярского района сообщили о гибели двух военных на Украине

26 мая 2022, 12:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец села Кутлаб Батыр Магомедов и Магомед Максудов из села Новый Бирюзяк погибли на Украине, сообщила администрация Кизлярского района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель там по меньшей мере 124 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", командир мотострелкового взвода Шамиль Магомедов стал 122-м погибшим уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В ходе спецоперации на Украине погибли уроженцы Дагестана Батыр Магомедов и Магомед Максудов. Двум семьям военнослужащих вручены государственные награды, сообщается сегодня в Telegram-канале "Администрация МР "Кизлярский район".

В Кизлярском районе в здании школы села Кутлаб 25 мая прошла церемония вручения ордена Мужества родным сержанта Батыра Магомедова. Орден Мужества в тот же день был вручен родителям Магомеда Максудова, уроженца села Новый Бирюзяк. Церемонию провели дома в присутствии родственников и близких, говорится в сообщении администрации.

Даты гибели этих людей не уточняются. Всего с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 124 уроженцев Дагестана, включая Батыра Магомедова и Магомеда Максудова. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.