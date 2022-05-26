Вручение наград родственникам погибших. Фото https://t.me/kizray/2462

26 мая 2022, 12:59

Власти Кизлярского района сообщили о гибели двух военных на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец села Кутлаб Батыр Магомедов и Магомед Максудов из села Новый Бирюзяк погибли на Украине, сообщила администрация Кизлярского района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель там по меньшей мере 124 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", командир мотострелкового взвода Шамиль Магомедов стал 122-м погибшим уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В ходе спецоперации на Украине погибли уроженцы Дагестана Батыр Магомедов и Магомед Максудов. Двум семьям военнослужащих вручены государственные награды, сообщается сегодня в Telegram-канале "Администрация МР "Кизлярский район".

В Кизлярском районе в здании школы села Кутлаб 25 мая прошла церемония вручения ордена Мужества родным сержанта Батыра Магомедова. Орден Мужества в тот же день был вручен родителям Магомеда Максудова, уроженца села Новый Бирюзяк. Церемонию провели дома в присутствии родственников и близких, говорится в сообщении администрации.

Даты гибели этих людей не уточняются. Всего с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 124 уроженцев Дагестана, включая Батыра Магомедова и Магомеда Максудова. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Родным погибшего на Украине матроса из Дагестана передали орден", "Дадаев сообщил о гибели трех махачкалинцев на Украине","Глава Ики-Бурульского района сообщил о гибели земляка на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

26 мая 2022, 14:46

26 мая 2022, 13:53

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  • Оппозиция возобновила акции протеста в Ереване

    Участники акции протеста собрались у здания Высшего судебного совета в Ереване и потребовали возбудить уголовное дело против премьер-министра Никола Пашиняна. Демонстранты также выразили солидарность с родственниками погибших во время эскалации карабахского конфликта в 2020 году.

26 мая 2022, 11:22

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