Власти Шамильского района сообщили о гибели военного на Украине

25 мая 2022, 13:43

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Командир мотострелкового взвода Шамиль Магомедов погиб на Украине, сообщила администрация Шамильского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 122 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", майор Алексей Суханов из Каспийска стал 121-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Старший лейтенант, командир взвода мотострелкового батальона Шамиль Магомедов погиб на Украине. Он посмертно представлен к награде, сообщила администрация Шамильского района.

Магомедову было 40 лет. Он похоронен в родном селе Гоор, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрацииот 24 мая. Глава района Магомед Гасанов вместе с военным комиссаром Шамильского и Тляратинского районов Арсеном Магомедовым выразили соболезнования родным и близким погибшего указано в сообщении.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 122 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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